https://ria.ru/20210530/krushenie-1734789415.html

В Свердловской области разбился мотопараплан

В Свердловской области разбился мотопараплан - РИА Новости, 30.05.2021

В Свердловской области разбился мотопараплан

Мотопараплан разбился под городом Первоуральск Свердловской области, два человека пострадали, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T10:45

2021-05-30T10:45

2021-05-30T10:45

валерий горелых

гумвд

первоуральск

свердловская область

среднеуральск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мотопараплан разбился под городом Первоуральск Свердловской области, два человека пострадали, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых."В минувшую субботу, 29 мая, в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село произошло крушение мотопараплана. В результате падения летательного аппарата пострадали два человека. Сотрудники полиции их личности уже установили", - сказал Горелых.По его данным, сообщение о ЧП в дежурную часть ОВД Первоуральска поступило в 22:30 (20:30 мск)."Летательное устройство названия не имеет. Вместе с тем двигатель и рама пронумерованы. По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало. Выезжавшие на место авиакатастрофы сотрудники полиции установили, что одним из пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга, гражданин Лопаков 1979 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом перелом основания черепа, в настоящее время врачи борются за его жизнь, он находится в состоянии комы", - отметил собеседник агентства.Он добавил, что представители МВД установили личность и второго пострадавшего, который самостоятельно покинул эпицентр событий, но через несколько часов сам обратился в больницу за помощью. Ему госпитализация не потребовалась, при падении он отделался ушибами. После осмотра врачами мужчина покинул медицинское учреждение. Сейчас сыщики его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения. Это житель Среднеуральска, гражданин Сафияров 1992 года рождения."В районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полеты никому не выдавали. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение", - подчеркнул Горелых.Поврежденный мотопараплан изъят для проведения с ним необходимых работ, уточнил руководитель пресс-службы полицейского главка.

https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html

первоуральск

свердловская область

среднеуральск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, гумвд, первоуральск, свердловская область, среднеуральск, происшествия