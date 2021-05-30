https://ria.ru/20210530/kosmos-1734770767.html

Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции

Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции - РИА Новости, 30.05.2021

Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" совершил стыковку с базовым модулем орбитальной станции, передает агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T00:29

2021-05-30T00:29

2021-05-30T00:29

космос - риа наука

китай

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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" совершил стыковку с базовым модулем орбитальной станции, передает агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в 20.55 по местному времени (15.55 мск субботы) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань. Корабль "Тяньчжоу-2" успешно отделился и вышел на заданную орбиту.Изначально запуск "Тяньчжоу-2" планировался на 20 мая, однако был перенесен по техническим причинам.Стыковка состоялась в 5.01 (0.01 мск).Грузовик должен доставить на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. На его борту находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос."Тяньчжоу" - китайский беспилотный грузовой космический корабль. Первый запуск "грузовика" "Тяньчжоу-1" был осуществлен 20 апреля 2017 года, тогда " Тяньчжоу-1" доставил груз к космической лаборатории "Тяньгун-2". Стартовая масса корабля составляет 13,5 тонны, длина - 9 метров, диаметр - 3,35 метра, полезная нагрузка - 6,5 тонны.

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/kosmos-1733527461.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, китай