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Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском
Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском - РИА Новости, 30.05.2021
Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском
В Новосибирской области в больнице скончался мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:09
2021-05-30T14:21
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 мая — РИА Новости. В Новосибирской области в больнице скончался мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного Минздрава.Как ранее сообщал СК, инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". Инспектор ДПС остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Пытаясь задержать подозреваемого, силовик случайно выстрелил в голову и ранил его спутника. Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.Как сообщалось, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища. Молодой человек в последнее время находился в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУ МВД также проводят служебную проверку.
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новосибирская область
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Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента
Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском

13:09 30.05.2021 (обновлено: 14:21 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 мая — РИА Новости. В Новосибирской области в больнице скончался мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного Минздрава.
Как ранее сообщал СК, инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". Инспектор ДПС остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Пытаясь задержать подозреваемого, силовик случайно выстрелил в голову и ранил его спутника.
Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.
Как сообщалось, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища. Молодой человек в последнее время находился в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.
Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУ МВД также проводят служебную проверку.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 12:59
В Ингушетии подросток случайно ранил сверстника из ружья
 
ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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