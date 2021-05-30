https://ria.ru/20210530/konchina-1734800778.html

Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском

Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском - РИА Новости, 30.05.2021

Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском

В Новосибирской области в больнице скончался мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:09

2021-05-30T13:09

2021-05-30T14:21

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

НОВОСИБИРСК, 30 мая — РИА Новости. В Новосибирской области в больнице скончался мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного Минздрава.Как ранее сообщал СК, инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". Инспектор ДПС остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Пытаясь задержать подозреваемого, силовик случайно выстрелил в голову и ранил его спутника. Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.Как сообщалось, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища. Молодой человек в последнее время находился в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУ МВД также проводят служебную проверку.

https://ria.ru/20210516/oruzhie-1732513904.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 2021-05-30T13:09 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия