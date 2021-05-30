https://ria.ru/20210530/kipr-1734843226.html

На Кипре закончились парламентские выборы

На Кипре закончились парламентские выборы - РИА Новости, 30.05.2021

На Кипре закончились парламентские выборы

Пропрезидентская правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) побеждает на парламентских выборах на Кипре – она набрала 27,75% голосов после подсчета... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T21:41

2021-05-30T21:41

2021-05-30T21:41

кипр

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АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Пропрезидентская правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) побеждает на парламентских выборах на Кипре – она набрала 27,75% голосов после подсчета 98,1% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.На втором месте оппозиционная коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЕЛ) – 22,33%.На третьем месте центристская Демократическая партия (ДИКО) – 11,28%.Четвёртой партией стал националистический "Национальный народный фронт" (ЭЛАМ) – у него 6,75% голосов. На выборах в 2016 году ультраправые получили 3,71% голосов избирателей.Столько же набрало Движение за социал-демократию (ЕДЕК), разница между партиями пока в один голос.Демократические силы ДИПА получили 6,12%, Движение экологов - Сотрудничество граждан – 4,43%.На грани прохождения в парламент Активные граждане - Движение объединённых кипрских охотников с 3,29%.Проходной барьер составляет 3,6%.В выборах участвовали 551 кандидат от 15 партий и семеро самовыдвиженцев.По предварительным данным, явка составила 65,76%. На парламентских выборах 2016 года проголосовали 66,79% избирателей.В ближайшие часы станет известно, сколько из 56 мест в парламенте досталось каждой партии.По предварительным данным, пропрезидентской партии понадобится создавать альянс для того, чтобы проводить правительственные законопроекты.Результаты крупных партий оказались хуже, чем в 2016 году. Тогда ДИСИ получила 30,69% голосов, АКЕЛ - 25,27%, ДИКО – 14,49%. Улучшила результаты ЕДЕК - у неё было 6,18% голосов.

https://ria.ru/20210530/vybory-1734575239.html

https://ria.ru/20210528/kipr-1734547917.html

https://ria.ru/20210524/astrazeneca-1733618898.html

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