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На Кипре закончились парламентские выборы
На Кипре закончились парламентские выборы - РИА Новости, 30.05.2021
На Кипре закончились парламентские выборы
Пропрезидентская правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) побеждает на парламентских выборах на Кипре – она набрала 27,75% голосов после подсчета... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T21:41
2021-05-30T21:41
кипр
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АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Пропрезидентская правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) побеждает на парламентских выборах на Кипре – она набрала 27,75% голосов после подсчета 98,1% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.На втором месте оппозиционная коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЕЛ) – 22,33%.На третьем месте центристская Демократическая партия (ДИКО) – 11,28%.Четвёртой партией стал националистический "Национальный народный фронт" (ЭЛАМ) – у него 6,75% голосов. На выборах в 2016 году ультраправые получили 3,71% голосов избирателей.Столько же набрало Движение за социал-демократию (ЕДЕК), разница между партиями пока в один голос.Демократические силы ДИПА получили 6,12%, Движение экологов - Сотрудничество граждан – 4,43%.На грани прохождения в парламент Активные граждане - Движение объединённых кипрских охотников с 3,29%.Проходной барьер составляет 3,6%.В выборах участвовали 551 кандидат от 15 партий и семеро самовыдвиженцев.По предварительным данным, явка составила 65,76%. На парламентских выборах 2016 года проголосовали 66,79% избирателей.В ближайшие часы станет известно, сколько из 56 мест в парламенте досталось каждой партии.По предварительным данным, пропрезидентской партии понадобится создавать альянс для того, чтобы проводить правительственные законопроекты.Результаты крупных партий оказались хуже, чем в 2016 году. Тогда ДИСИ получила 30,69% голосов, АКЕЛ - 25,27%, ДИКО – 14,49%. Улучшила результаты ЕДЕК - у неё было 6,18% голосов.
https://ria.ru/20210530/vybory-1734575239.html
https://ria.ru/20210528/kipr-1734547917.html
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кипр, в мире

На Кипре закончились парламентские выборы

21:41 30.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Zairon / Church of St. Neophytos Monastery, Tala, Cyprus / Cropped imageМонастырь Святого Неофита
Монастырь Святого Неофита - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Zairon / Church of St. Neophytos Monastery, Tala, Cyprus / Cropped image
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АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Пропрезидентская правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) побеждает на парламентских выборах на Кипре – она набрала 27,75% голосов после подсчета 98,1% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.
На втором месте оппозиционная коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЕЛ) – 22,33%.
Парламентские выборы на Кипре - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
01:34
Процедура выборов в парламент Кипра
На третьем месте центристская Демократическая партия (ДИКО) – 11,28%.
Четвёртой партией стал националистический "Национальный народный фронт" (ЭЛАМ) – у него 6,75% голосов. На выборах в 2016 году ультраправые получили 3,71% голосов избирателей.
Столько же набрало Движение за социал-демократию (ЕДЕК), разница между партиями пока в один голос.
Демократические силы ДИПА получили 6,12%, Движение экологов - Сотрудничество граждан – 4,43%.
На грани прохождения в парламент Активные граждане - Движение объединённых кипрских охотников с 3,29%.
Проходной барьер составляет 3,6%.
В выборах участвовали 551 кандидат от 15 партий и семеро самовыдвиженцев.
По предварительным данным, явка составила 65,76%. На парламентских выборах 2016 года проголосовали 66,79% избирателей.
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В ближайшие часы станет известно, сколько из 56 мест в парламенте досталось каждой партии.
По предварительным данным, пропрезидентской партии понадобится создавать альянс для того, чтобы проводить правительственные законопроекты.
Результаты крупных партий оказались хуже, чем в 2016 году. Тогда ДИСИ получила 30,69% голосов, АКЕЛ - 25,27%, ДИКО – 14,49%. Улучшила результаты ЕДЕК - у неё было 6,18% голосов.
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