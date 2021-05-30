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Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам
Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам - РИА Новости, 30.05.2021
Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам
Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому "пластику" за год выросла в 3,4 раза, а его количество — в... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T06:56
2021-05-30T15:04
россия
экономика
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому "пластику" за год выросла в 3,4 раза, а его количество — в 2,8 раза, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами — может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.По данным "Эквифакса", российские банки в прошлом месяце нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении — до 18,4 тысячи единиц. Лимит овердрафта в середине весны также вырос — на четверть, до 34,8 тысячи рублей.В результате объем задолженности по картам с овердрафтом вырос в 3,4 раза — до 639,5 миллиарда рублей."Овердрафты — это уходящий с рынка продукт, на смену которому пришли кредитные карты, поэтому со временем овердрафты сами по себе уйдут с рынка. Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен скорее техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин", — пояснили эксперты.
https://ria.ru/20210523/karta-1733510914.html
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россия, экономика

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

06:56 30.05.2021 (обновлено: 15:04 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому "пластику" за год выросла в 3,4 раза, а его количество — в 2,8 раза, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами — может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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По данным "Эквифакса", российские банки в прошлом месяце нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении — до 18,4 тысячи единиц. Лимит овердрафта в середине весны также вырос — на четверть, до 34,8 тысячи рублей.
В результате объем задолженности по картам с овердрафтом вырос в 3,4 раза — до 639,5 миллиарда рублей.
"Овердрафты — это уходящий с рынка продукт, на смену которому пришли кредитные карты, поэтому со временем овердрафты сами по себе уйдут с рынка. Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен скорее техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин", — пояснили эксперты.
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