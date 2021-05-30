https://ria.ru/20210530/kanada-1734791143.html

На территории бывшего интерната в Канаде нашли останки более 200 детей

На территории бывшего интерната в Канаде нашли останки более 200 детей - РИА Новости, 30.05.2021

На территории бывшего интерната в Канаде нашли останки более 200 детей

Останки более 200 детей возрастом от трех лет обнаружены на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения в городе Камлупс в Канаде, сообщает... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:06

2021-05-30T11:06

2021-05-30T13:56

британская колумбия

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ванкувер

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Останки более 200 детей возрастом от трех лет обнаружены на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения в городе Камлупс в Канаде, сообщает местный телеканал CBC News.По данным телеканала, школа-интернат для детей индейцев в Камлупсе функционировала с 1890 до 1969 год под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978-го."Насколько нам известно, эти смерти являются незадокументированными. Некоторые (останки. — Прим. ред.) относятся к детям трех лет", — заявила председатель индейской общины города Камлупс Розан Казимир. Она добавила, что поиски еще продолжаются, поэтому число найденных останков может увеличиться.Согласно сообщению телеканала, останки были обнаружены с помощью специального радара, однако их эксгумация еще не проводилась.Как заявила телеканалу коронер провинции Британская Колумбия, где располагается школа-интернат, Лиза Лапоинт, следователям стало известно о "находке" в четверг. Сейчас они совместно с индейской общиной собирают информацию, чтобы установить личности погибших.Согласно Национальному центру правды и примирения (NCTR), созданному для установления подлинной истории и наследия канадской системы школ-интернатов, в школе обучались около 500 детей. За период с 1915 по 1963 год в ней умер 51 ребенок. Всего более 150 тысяч детей прошли через систему школ-интернатов в Канаде с 1830-х годов до 1996-го, когда была закрыта последняя школа-интернат. По оценкам NCTR, более четырех тысяч детей стали жертвами этой системы, однако это только официальные данные, реальные цифры "вероятно, больше".По мнению исследовательницы системы школ-интернатов для индейцев Эллен Тюрпель-Лафонд, которое приводит телеканал, "обнаружение останков подтверждает то, что годами говорили коренные народы: многие дети, которые отправлялись в школы, никогда оттуда не возвращались". Она считает, что целью школ-интернатов было взять под контроль детей коренного населения, разрушить их культурную идентичность, уничтожить связь с семьей. По ее оценкам, смерти детей не были задокументированы, так как их причиной стало физическое и сексуальное насилие.Как сообщает телеканал, в Ванкувере жители почтили память погибших детей, выложив на ступеньки галереи искусств Ванкувера пары детской обуви и игрушки.

https://ria.ru/20200811/1575633336.html

https://ria.ru/20190116/1549417371.html

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британская колумбия, канада, ванкувер, в мире