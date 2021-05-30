https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html

"Су-57 для другого": зачем Россия строит новый истребитель

"Су-57 для другого": зачем Россия строит новый истребитель - РИА Новости, 30.05.2021

"Су-57 для другого": зачем Россия строит новый истребитель

Легкий, маневренный и недорогой — компания "Сухой" приступила к разработке однодвигательного тактического истребителя пятого поколения. Подобные самолеты... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T08:00

2021-05-30T08:00

2021-05-30T10:28

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

воздушно-космические силы россии

миг-21

технологии

безопасность

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Легкий, маневренный и недорогой — компания "Сухой" приступила к разработке однодвигательного тактического истребителя пятого поколения. Подобные самолеты сегодня широко распространены за рубежом. В России же привыкли к более мощным машинам с двумя силовыми установками. РИА Новости разбиралось с плюсам и минусами тех и других.Планы на будущееПонятно, что в конструкции широко применят технические решения, уже отработанные на истребителях пятого поколения Су-57. Это и радиопоглощающее покрытие, и бортовое радиоэлектронное оборудование, и комплекс вооружения. У старшей модели также позаимствуют новейший двигатель — "изделие 30". Но опытно-экспериментальную машину временно оснастят испытанным на иностранных истребителях двигателем Ал-31ФН третьей и четвертой серий. Планируется, что взлетная масса истребителя не превысит 18 тонн. Для сравнения: "пятьдесят седьмой" весит более двадцати пяти. Показатель тяговооруженности, то есть соотношение массы и тяги двигателя, должен равняться единице. При этом, как и у предшественника, — сниженная радиолокационная заметность. Максимальная скорость сверхманевренной машины превысит две звуковые. А отклоняемый вектор тяги обеспечит укороченный взлет. Под фюзеляжем, как и у других подобных самолетов, разместят многорежимный воздухозаборник.По словам военного эксперта Алексея Леонкова, сегодня однодвигательные истребители — общемировая тенденция, соответствующий опыт есть и в России. Конструкторы далеко продвинулись с силовыми установками. Например, у "климовцев" есть реактивный двигатель РД-33. Его модификацию РД-93 китайцы ставили на истребитель-бомбардировщик Chengdu FC Xiaolong. А другой вариант — SMR-95 — адаптировали в ЮАР для истребителей Super Mirage F-1 и Super Cheetah D-2.Есть версия РД-33 с отклоняемым вектором тяги. Эту систему в нулевых опробовали на опытном МиГ-29ОВТ. К тому же российские инженеры и технологи первыми в мире освоили сопло со всеракурсным отклонением вектора тяги. Повторить это пока не сумела ни одна страна.Преимущества и недостаткиСильная сторона однодвигательной схемы — цена. Такие самолеты обходятся гораздо дешевле тяжелых истребителей."Больше половины стоимости боевого самолета — это силовая установка и топливная система, — поясняет Леонков. — Многие страны хотят иметь на вооружении ВВС дешевую технику, и однодвигательные истребители — наиболее подходящий вариант. Ведь далеко не все могут позволить себе не то что F-35 за сто миллионов долларов, но и что-нибудь попроще за 50".Что касается боевых качеств, то по бортовому оборудованию, системам радиолокации и маневренности однодвигательные не уступают тяжелым. А разница в боевой мощи из-за меньшей массы не превышает 20 процентов.Другой вопрос — живучесть. Ведь у самолетов с двумя двигателями есть возможность дотянуть до аэродрома, даже если один выйдет из строя. "Американцы не боятся летать на F-35, поскольку уверены, что он "невидимый", — отмечает эксперт. — Угроза для F-35 существует только в странах, располагающих комплексами ПВО, способными его видеть. А это всего несколько государств: ЗРС С-400 есть у России и тех, кому мы поставили эти системы, — у Китая, Индии и Турции. В остальных местах "молниям" опасаться нечего". Заслуженный военный летчик России Владимир Попов тоже уверен, что выбор однодвигательной схемы обусловлен в основном экономическими причинами. "В интенсивных боевых действиях, когда работают мощная система ПВО и авиация противника, истребитель выполняет пять, максимум десять боевых вылетов. Потом либо уходит в ремонт из-за средств поражения, либо его сбивают. Терять дорогостоящие тяжелые самолеты слишком накладно", — указывает генерал.По его мнению, любая серьезная военная держава должна обладать технологиями создания недорогих однодвигательных самолетов, чтобы в случае внешней угрозы быстро наладить их массовое производство.Советский опытКомпоновка с одним двигателем довольно популярна в мире — это и американские F-16 и F-35, и шведский JAS 39 Gripen, и китайский J-10. Однако наиболее яркий пример и образец эффективного применения подобных машин — советский МиГ-21, наиболее массовый и один из самых воюющих сверхзвуковых истребителей, принявший участие практически во всех крупных военных конфликтах второй половины прошлого века. Его разработали в конце 1950-х. Тогда ВВС потребовался легкий скоростной самолет, способный перехватывать бомбардировщики и противостоять истребителям противника. Восьмитонный "МиГ" предназначался для боевых действий над линией фронта на небольшом удалении от аэродрома базирования. Вооружение: управляемые и неуправляемые ракеты на четырех точках подвески и 23-миллиметровая пушка. Боевое крещение МиГ-21 получил по Вьетнаме. Здесь его главным противником выступил американский F-4 Phantom — более мощный и тяжелый двухдвигательный 20-тонный истребитель превосходил советскую машину по дальности полета и вооружению. Тем не менее за годы войны в боях с "двадцать первыми" США потеряли более сотни "Фантомов". "МиГи" выигрывали за счет скорости и маневренности в воздухе. По советским данным, во Вьетнаме потери "МиГов" — порядка 60 единиц.В 1967-м в Шестидневной войне между арабской коалицией и Израилем "МиГи" сражались в "Миражами". Египетские летчики смогли уничтожить только около десяти самолетов противника, потеряв при этом 19 машин. У Израиля было полное превосходство в воздухе — практически весь парк ВВС Египта разгромили на земле, боеспособны были лишь несколько эскадрилий. К тому же уровень подготовки арабских пилотов оставлял желать лучшего.Затем "двадцать первые" воевали в Афганистане, Ливии, Югославии, Анголе, на границе Индии и Пакистана. Всего с конвейера сошло более 11 тысяч МиГ-21 и его зарубежных копий. Истребитель стоял на вооружении более пятидесяти стран.

https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html

https://ria.ru/20210306/lazer-1599786770.html

https://ria.ru/20210113/bombardirovschik-1592746727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), воздушно-космические силы россии, миг-21, технологии, безопасность