https://ria.ru/20210530/gosduma-1734807065.html

Депутат Госдумы предложил Минску признать Крым российским

Депутат Госдумы предложил Минску признать Крым российским - РИА Новости, 30.05.2021

Депутат Госдумы предложил Минску признать Крым российским

Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T14:21

2021-05-30T14:21

2021-05-30T14:34

россия

игорь чергинец

ryanair

белавиа

михаил шеремет

госдума рф

владимир путин

белоруссия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее гендиректор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что компания пока не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать "политическое признание" Крыма как части российского государства."Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом. Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Белоруссии, оказавшейся под западными санкциями, было бы выгодно сотрудничать с Крымом, в том числе в части развития транспортных и туристических связей.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд европейских стран заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. На фоне этих запретов "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы, а также ищет новые маршруты.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210530/belavia-1734805096.html

https://ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580409451.html

https://ria.ru/20200318/1568809778.html

россия

белоруссия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь чергинец, ryanair, белавиа, михаил шеремет, госдума рф, владимир путин, белоруссия, республика крым, в мире