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https://ria.ru/20210530/google-1734792817.html
В Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей
В Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей - РИА Новости, 30.05.2021
В Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей
Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:29
2021-05-30T13:20
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.В прошлом году генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. Как отмечает СМИ, компания продолжала получать сведения о геолокации, даже когда эта функция в телефоне была отключена. Она также заставляла производителей "прятать" от пользователей настройки конфиденциальности, допуская "активное искажение и/или сокрытие фактов".Согласно документам, корпорация использует для определения геолокации разные сервисы, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google."Возможно, именно так Apple нас одолеет", — сказал один из сотрудников корпорации, добавив, что Apple "с большей вероятностью" позволяла людям пользоваться приложениями и сервисами на основе определения местоположения, не делясь при этом сведениями. Представитель Google Хосе Кастанеда заявил изданию The Verge, что генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович и конкуренты, участвующие в судебном иске, "изо всех сил постарались неправильно охарактеризовать наши услуги".
https://ria.ru/20210529/nakazanie-1734714493.html
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google, apple, аризона, технологии, в мире

В Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей

11:29 30.05.2021 (обновлено: 13:20 30.05.2021)
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AP Photo / Jens Meyer
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.
В прошлом году генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. Как отмечает СМИ, компания продолжала получать сведения о геолокации, даже когда эта функция в телефоне была отключена. Она также заставляла производителей "прятать" от пользователей настройки конфиденциальности, допуская "активное искажение и/или сокрытие фактов".
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Согласно документам, корпорация использует для определения геолокации разные сервисы, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google.
"Возможно, именно так Apple нас одолеет", — сказал один из сотрудников корпорации, добавив, что Apple "с большей вероятностью" позволяла людям пользоваться приложениями и сервисами на основе определения местоположения, не делясь при этом сведениями.
Представитель Google Хосе Кастанеда заявил изданию The Verge, что генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович и конкуренты, участвующие в судебном иске, "изо всех сил постарались неправильно охарактеризовать наши услуги".
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