https://ria.ru/20210530/gaz-1734799842.html

"Снова ложь и обман": болгары возмутились повышением цен на газ из России

"Снова ложь и обман": болгары возмутились повышением цен на газ из России - РИА Новости, 30.05.2021

"Снова ложь и обман": болгары возмутились повышением цен на газ из России

Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали сообщения о "шокирующем" подорожании газа из-за ремонта "Турецкого потока". Две недели назад речь шла о... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T12:59

2021-05-30T12:59

2021-05-30T15:02

турецкий поток

botas

венгрия

болгария

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали сообщения о "шокирующем" подорожании газа из-за ремонта "Турецкого потока". Две недели назад речь шла о повышении цен на 13 процентов, но теперь стоимость может вырасти еще больше."А как же хаб, Азербайджан, интерконнекторы, Салоники, сжиженный газ и прочие выдумки Бойко? Теперь турки могут перекрыть нам кран с газом, а не мы им. Словно мы не даем турецкой армии свободно пересечь Болгарию по пути в… Почему мы вообще отмечаем 3 марта (День освобождения Болгарии от османского ига. — Прим. ред.)?" — выразил недоумение один из читателей."Насколько я знаю, это транзитный газопровод, мы от него газ не получаем. По этой причине в Северо-Западной Болгарии нет газа. Возникает вопрос: а почему вырастет цена, если мы от этого газопровода не получаем газ? Второй вопрос: в расчетную цену газа включены все затраты на его обслуживание, почему после ремонта цена вырастет? Снова ложь и обман!" — возмутился другой пользователь."Есть же газовое хранилище, хаб — неужели это не компенсирует неделю без поставок? Что за политики, которые не могут решить проблему отсутствия поставок газа даже летом, когда спрос не такой большой!" — написал еще один комментатор."Хорошо, что хотя бы Земля вертится бесплатно", — подытожили читатели.Ранее турецкий трубопроводный оператор Botas сообщил об остановке "Турецкого потока" с 22 по 29 июня для техобслуживания. При этом плановый ремонт на турецкой газовой инфраструктуре перенесли на следующий год.В конце декабря 2019-го завершилась укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020-го.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210530/bolgariya-1734795287.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/potok-1728646370.html

венгрия

болгария

азербайджан

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турецкий поток, botas, венгрия, болгария, азербайджан, экономика