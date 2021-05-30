"Снова ложь и обман": болгары возмутились повышением цен на газ из России
12:59 30.05.2021 (обновлено: 15:02 30.05.2021)
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали сообщения о "шокирующем" подорожании газа из-за ремонта "Турецкого потока". Две недели назад речь шла о повышении цен на 13 процентов, но теперь стоимость может вырасти еще больше.
"А как же хаб, Азербайджан, интерконнекторы, Салоники, сжиженный газ и прочие выдумки Бойко? Теперь турки могут перекрыть нам кран с газом, а не мы им. Словно мы не даем турецкой армии свободно пересечь Болгарию по пути в… Почему мы вообще отмечаем 3 марта (День освобождения Болгарии от османского ига. — Прим. ред.)?" — выразил недоумение один из читателей.
"Насколько я знаю, это транзитный газопровод, мы от него газ не получаем. По этой причине в Северо-Западной Болгарии нет газа. Возникает вопрос: а почему вырастет цена, если мы от этого газопровода не получаем газ? Второй вопрос: в расчетную цену газа включены все затраты на его обслуживание, почему после ремонта цена вырастет? Снова ложь и обман!" — возмутился другой пользователь.
"Есть же газовое хранилище, хаб — неужели это не компенсирует неделю без поставок? Что за политики, которые не могут решить проблему отсутствия поставок газа даже летом, когда спрос не такой большой!" — написал еще один комментатор.
"Хорошо, что хотя бы Земля вертится бесплатно", — подытожили читатели.
Ранее турецкий трубопроводный оператор Botas сообщил об остановке "Турецкого потока" с 22 по 29 июня для техобслуживания. При этом плановый ремонт на турецкой газовой инфраструктуре перенесли на следующий год.
В конце декабря 2019-го завершилась укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020-го.
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