Эксперт объяснил смягчение позиции США по России
13:46 30.05.2021 (обновлено: 18:35 30.05.2021)
© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американцы вряд ли пойдут на ужесточение риторики в отношении Москвы перед запланированным на середину июня саммитом России и США, европейцы в своих заявлениях заходят гораздо дальше Вашингтона, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
Ранее глава Европейского парламента Давид Сассоли на фоне ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии призвал рассмотреть ужесточение санкций против российских чиновников. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщило, что Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается сообщить о решительном ответе на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России. Саммит ЕС — США пройдет в Брюсселе за день до саммита России и США в Женеве.
"Основная картина, которая складывается на Западе: Соединенные Штаты смягчают свою позицию, а европейские союзники ее ужесточают", — сказал Сидоров. По мнению эксперта, для ЕС в целом сейчас важно поддерживать напряженность по отношению к России, так как это единственный фактор консолидации. "Расхождения внутри довольно серьезные. Одна борьба вокруг "Северного потока" является наглядным примером разногласий, которые существуют в Европейском союзе", — подчеркнул эксперт.
"Американцы тормозят, Европейский союз вырывается вперед в антироссийской риторике и в политике на ужесточение санкций", — добавил он.
По мнению эксперта, "американцам не хотелось бы ссориться" перед саммитом Владимира Путина и Джо Байдена. "Байдену важно провести саммит с Путиным. <…> Для позиционирования Байдена, особенно внутри страны, очень важно было бы отметить, что Америка вернулась, Байден является глобальным лидером, все бывшее президентство Дональда Трампа как бы нивелировано, с Путиным он, как и Трамп, может говорить", — заявил Сидоров.
Он считает, что американцам не хотелось бы еще более усиливать напряженность между странами перед саммитом. "Практически тут возникает многовариантность, которая осложняет весь дипломатический фон и те договоренности, которых, по всей видимости, нашему МИД и их Госдепартаменту удалось достичь по этой встрече. Потому что, я думаю, даже согласовать протокол будет достаточно сложно, учитывая существующее положение в российско-американских отношениях. <…> Нам уже не говорить об улучшении отношений, а о том, чтобы сделать нашу конфронтацию предсказуемой", — сказал эксперт.
Саммит Россия — США запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на встрече с российским коллегой обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.