https://ria.ru/20210530/evrosoyuz-1734803727.html

Эксперт объяснил смягчение позиции США по России

Эксперт объяснил смягчение позиции США по России - РИА Новости, 30.05.2021

Эксперт объяснил смягчение позиции США по России

Американцы вряд ли пойдут на ужесточение риторики в отношении Москвы перед запланированным на середину июня саммитом России и США, европейцы в своих заявлениях... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:46

2021-05-30T13:46

2021-05-30T18:35

россия

северный поток — 2

евросоюз

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американцы вряд ли пойдут на ужесточение риторики в отношении Москвы перед запланированным на середину июня саммитом России и США, европейцы в своих заявлениях заходят гораздо дальше Вашингтона, заявил РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.Ранее глава Европейского парламента Давид Сассоли на фоне ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии призвал рассмотреть ужесточение санкций против российских чиновников. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщило, что Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается сообщить о решительном ответе на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России. Саммит ЕС — США пройдет в Брюсселе за день до саммита России и США в Женеве."Американцы тормозят, Европейский союз вырывается вперед в антироссийской риторике и в политике на ужесточение санкций", — добавил он.По мнению эксперта, "американцам не хотелось бы ссориться" перед саммитом Владимира Путина и Джо Байдена. "Байдену важно провести саммит с Путиным. <…> Для позиционирования Байдена, особенно внутри страны, очень важно было бы отметить, что Америка вернулась, Байден является глобальным лидером, все бывшее президентство Дональда Трампа как бы нивелировано, с Путиным он, как и Трамп, может говорить", — заявил Сидоров.Он считает, что американцам не хотелось бы еще более усиливать напряженность между странами перед саммитом. "Практически тут возникает многовариантность, которая осложняет весь дипломатический фон и те договоренности, которых, по всей видимости, нашему МИД и их Госдепартаменту удалось достичь по этой встрече. Потому что, я думаю, даже согласовать протокол будет достаточно сложно, учитывая существующее положение в российско-американских отношениях. <…> Нам уже не говорить об улучшении отношений, а о том, чтобы сделать нашу конфронтацию предсказуемой", — сказал эксперт.Саммит Россия — США запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на встрече с российским коллегой обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

https://ria.ru/20210529/zapugivanie-1734639992.html

https://ria.ru/20210530/polsha-1734748619.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, евросоюз, джо байден, владимир путин, сша, политика