https://ria.ru/20210530/elektrichki-1734787007.html
Электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за последствий ливня
Электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за последствий ливня - РИА Новости, 30.05.2021
Электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за последствий ливня
Три электропоезда пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем не вышли в рейсы утром в воскресенье из-за подмыва грунта на одном из перегонов в... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:15
2021-05-30T10:15
2021-05-30T11:03
симферополь
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Три электропоезда пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем не вышли в рейсы утром в воскресенье из-за подмыва грунта на одном из перегонов в результате сильного ливня, сообщили РИА Новости в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Гидрометцентр Крыма ранее сообщал о выпадении в субботу в Симферополе 48 миллиметров осадков - более месячной майской нормы.В ближайшее время после проведения необходимых работ перегон откроется - и движение поездов будет восстановлено, сообщили в компании.Сильный ливень обрушился на Симферополь в субботу, в социальных сетях опубликованы видео и фото подтопления некоторых улиц в различных частях города. Некоторые легковые автомобили были затоплены, вода поступала в торговые центры и магазины. С отводом воды в городе не справляется существующая дренажная сеть. На некоторых улицах повалило деревья, были повреждены автомобили, люди не пострадали.
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Потоп в Симферополе: за сутки выпала месячная норма осадков
Симферополе выпало более месячной нормы осадков, сегодня опять ожидаются ливни и грозы.
2021-05-30T10:15
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