https://ria.ru/20210530/elektrichki-1734787007.html

Электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за последствий ливня

Электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за последствий ливня - РИА Новости, 30.05.2021

Электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за последствий ливня

Три электропоезда пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем не вышли в рейсы утром в воскресенье из-за подмыва грунта на одном из перегонов в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T10:15

2021-05-30T10:15

2021-05-30T11:03

симферополь

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Три электропоезда пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем не вышли в рейсы утром в воскресенье из-за подмыва грунта на одном из перегонов в результате сильного ливня, сообщили РИА Новости в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Гидрометцентр Крыма ранее сообщал о выпадении в субботу в Симферополе 48 миллиметров осадков - более месячной майской нормы.В ближайшее время после проведения необходимых работ перегон откроется - и движение поездов будет восстановлено, сообщили в компании.Сильный ливень обрушился на Симферополь в субботу, в социальных сетях опубликованы видео и фото подтопления некоторых улиц в различных частях города. Некоторые легковые автомобили были затоплены, вода поступала в торговые центры и магазины. С отводом воды в городе не справляется существующая дренажная сеть. На некоторых улицах повалило деревья, были повреждены автомобили, люди не пострадали.

https://ria.ru/20210530/simferopol-1734784787.html

симферополь

севастополь

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Потоп в Симферополе: за сутки выпала месячная норма осадков Симферополе выпало более месячной нормы осадков, сегодня опять ожидаются ливни и грозы. 2021-05-30T10:15 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, севастополь, происшествия