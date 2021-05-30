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Французский повар рассказал, что его больше всего восхитило в России
Французский повар рассказал, что его больше всего восхитило в России - РИА Новости, 30.05.2021
Французский повар рассказал, что его больше всего восхитило в России
Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, поделился с Paris Match наиболее яркими впечатлениями о России. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:33
2021-05-30T16:33
2021-05-30T16:33
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, поделился с Paris Match наиболее яркими впечатлениями о России. Повар рассказал, что взаимодействие с первыми лицами государства предполагает определенный уровень секретности и особые меры предосторожности. Наиболее масштабной частью работы Риго назвал банкеты на две тысячи гостей. Француз пояснил, что застолье начинается с водки, после чего появляются блюда и остаются до самого конца трапезы. "Они никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде", — добавил Риго. Он с удивлением отметил, что еще никто не додумался пригласить во Францию российских поваров. "Большинство из них вышли на высочайший уровень. Здесь все они получили бы одну или две звезды "Мишлен", — считает Риго.Он с восторгом вспоминает, как в России в качестве первого блюда подают дымящиеся тарелки с супом. Особое впечатление на него произвела уха.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, франция, в мире
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, поделился с Paris Match
наиболее яркими впечатлениями о России
.
Повар рассказал, что взаимодействие с первыми лицами государства предполагает определенный уровень секретности и особые меры предосторожности. Наиболее масштабной частью работы Риго назвал банкеты на две тысячи гостей.
"Русские — очень душевные люди, которые любят часами сидеть за столом. С ними на самом деле возникает чувство общности", — отметил он.
Француз пояснил, что застолье начинается с водки, после чего появляются блюда и остаются до самого конца трапезы.
"Они никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде", — добавил Риго.
Он с удивлением отметил, что еще никто не додумался пригласить во Францию
российских поваров.
"Большинство из них вышли на высочайший уровень. Здесь все они получили бы одну или две звезды "Мишлен", — считает Риго.
Он с восторгом вспоминает, как в России в качестве первого блюда подают дымящиеся тарелки с супом. Особое впечатление на него произвела уха.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>