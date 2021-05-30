https://ria.ru/20210530/dusha-1734817932.html

Французский повар рассказал, что его больше всего восхитило в России

Французский повар рассказал, что его больше всего восхитило в России - РИА Новости, 30.05.2021

Французский повар рассказал, что его больше всего восхитило в России

Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, поделился с Paris Match наиболее яркими впечатлениями о России. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T16:33

2021-05-30T16:33

2021-05-30T16:33

россия

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578893791_0:210:2976:1884_1920x0_80_0_0_0cd2d8e84f299e2b2aef08b04466ccd7.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, поделился с Paris Match наиболее яркими впечатлениями о России. Повар рассказал, что взаимодействие с первыми лицами государства предполагает определенный уровень секретности и особые меры предосторожности. Наиболее масштабной частью работы Риго назвал банкеты на две тысячи гостей. Француз пояснил, что застолье начинается с водки, после чего появляются блюда и остаются до самого конца трапезы. "Они никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде", — добавил Риго. Он с удивлением отметил, что еще никто не додумался пригласить во Францию российских поваров. "Большинство из них вышли на высочайший уровень. Здесь все они получили бы одну или две звезды "Мишлен", — считает Риго.Он с восторгом вспоминает, как в России в качестве первого блюда подают дымящиеся тарелки с супом. Особое впечатление на него произвела уха.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210404/zhurnalistka-1604173732.html

https://ria.ru/20191220/1562624387.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, франция, в мире