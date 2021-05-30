Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/dokhod-1734797104.html
Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год
Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год - РИА Новости, 30.05.2021
Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год
Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2020 год составил 3,176 миллиона рублей, что на 1,018 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году, следует из... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T12:36
2021-05-30T12:36
игорь руденя
тверская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513382_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_f3001a46ec5eeed381d405d5ee686123.jpg
РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2020 год составил 3,176 миллиона рублей, что на 1,018 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.За 2020 год Руденя заработал 3 176 617,57 рубля, в декларации за 2019 год значилась сумма в 4 195 313,94 рубля. Объектов в собственности губернатора стало меньше. Он владеет двумя земельными участками, жилым домом, хозяйственным блоком, гостевым домом, двумя квартирами, двумя гаражами и храмом-часовней.Годом ранее у главы региона дополнительно значились квартира и машино-место, в декларации за 2020 год эти объекты указаны в собственности супруги. Она также владеет долей в еще одной квартире. В пользовании у нее и четверых детей квартира, которая указана в собственности губернатора. Доход супруги за 2020 год составил 3 218 391 рубль, годом ранее - 3 148 209,82 рубля.
https://ria.ru/20210417/shaposhnikov-1728764899.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513382_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_3b268b1b10a454cd9192ddc4275e6b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, политика

Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год

12:36 30.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко
Рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании Российские автомобильные дороги Вячеслава Петушенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2020 год составил 3,176 миллиона рублей, что на 1,018 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.
За 2020 год Руденя заработал 3 176 617,57 рубля, в декларации за 2019 год значилась сумма в 4 195 313,94 рубля. Объектов в собственности губернатора стало меньше. Он владеет двумя земельными участками, жилым домом, хозяйственным блоком, гостевым домом, двумя квартирами, двумя гаражами и храмом-часовней.
Годом ранее у главы региона дополнительно значились квартира и машино-место, в декларации за 2020 год эти объекты указаны в собственности супруги. Она также владеет долей в еще одной квартире. В пользовании у нее и четверых детей квартира, которая указана в собственности губернатора. Доход супруги за 2020 год составил 3 218 391 рубль, годом ранее - 3 148 209,82 рубля.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 22:17
Шапошников вновь стал самым богатым депутатом Мосгордумы
 
Игорь РуденяТверская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния