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Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год

Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год - РИА Новости, 30.05.2021

Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год

Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2020 год составил 3,176 миллиона рублей, что на 1,018 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году, следует из... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T12:36

2021-05-30T12:36

2021-05-30T12:36

игорь руденя

тверская область

политика

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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2020 год составил 3,176 миллиона рублей, что на 1,018 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.За 2020 год Руденя заработал 3 176 617,57 рубля, в декларации за 2019 год значилась сумма в 4 195 313,94 рубля. Объектов в собственности губернатора стало меньше. Он владеет двумя земельными участками, жилым домом, хозяйственным блоком, гостевым домом, двумя квартирами, двумя гаражами и храмом-часовней.Годом ранее у главы региона дополнительно значились квартира и машино-место, в декларации за 2020 год эти объекты указаны в собственности супруги. Она также владеет долей в еще одной квартире. В пользовании у нее и четверых детей квартира, которая указана в собственности губернатора. Доход супруги за 2020 год составил 3 218 391 рубль, годом ранее - 3 148 209,82 рубля.

https://ria.ru/20210417/shaposhnikov-1728764899.html

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игорь руденя, тверская область, политика