Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2020 год составил 3,176 миллиона рублей, что на 1,018 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.
За 2020 год Руденя заработал 3 176 617,57 рубля, в декларации за 2019 год значилась сумма в 4 195 313,94 рубля. Объектов в собственности губернатора стало меньше. Он владеет двумя земельными участками, жилым домом, хозяйственным блоком, гостевым домом, двумя квартирами, двумя гаражами и храмом-часовней.
Годом ранее у главы региона дополнительно значились квартира и машино-место, в декларации за 2020 год эти объекты указаны в собственности супруги. Она также владеет долей в еще одной квартире. В пользовании у нее и четверых детей квартира, которая указана в собственности губернатора. Доход супруги за 2020 год составил 3 218 391 рубль, годом ранее - 3 148 209,82 рубля.
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