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Глава МИД Белоруссии планирует провести встречу с послами всех стран

Глава МИД Белоруссии планирует провести встречу с послами всех стран - РИА Новости, 30.05.2021

Глава МИД Белоруссии планирует провести встречу с послами всех стран

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что планирует провести встречи со всеми иностранными послами в стране, чтобы обсудить ситуацию в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T22:06

2021-05-30T22:06

2021-05-30T22:06

жозеп боррель

ryanair

владимир макей

евросоюз

белоруссия

вильнюс

сша

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что планирует провести встречи со всеми иностранными послами в стране, чтобы обсудить ситуацию в республике и развитие двусторонних отношений."Планирую пригласить всех послов, встретиться со всеми послами и довести нашу позицию, наши подходы касательно внутриполитической ситуации, внешнеполитической ситуации, заодно обсудить проблемы, которые существуют в наших двусторонних отношениях со всеми послами", - сказал Макей в интервью газете "Коммерсант".Ранее Белый дом сообщил, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.На текущей неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/ryanair-1734745352.html

https://ria.ru/20210529/razreshenie-1734715616.html

белоруссия

вильнюс

сша

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жозеп боррель, ryanair, владимир макей , евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире