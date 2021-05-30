https://ria.ru/20210530/devochka-1734834462.html

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.05.2021

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии

Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Свердловской... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T19:56

2021-05-30T19:56

2021-05-30T20:20

стрельба в екатеринбурге

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из окна своего дома, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.Собеседник агентства добавил, что они оба госпитализированы.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734834726.html

свердловская область

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, происшествия