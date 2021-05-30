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Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии
Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.05.2021
Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии
Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Свердловской... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T19:56
2021-05-30T19:56
2021-05-30T20:20
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из окна своего дома, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.Собеседник агентства добавил, что они оба госпитализированы.
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свердловская область
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, происшествия