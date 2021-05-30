https://ria.ru/20210530/dacha-1734791977.html

По данным опроса, пандемия возродила интерес россиян к дачам и огородам

По данным опроса, пандемия возродила интерес россиян к дачам и огородам - РИА Новости, 30.05.2021

По данным опроса, пандемия возродила интерес россиян к дачам и огородам

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, спровоцировали массовый переезд россиян в загородные дома и значительный рост спроса на товары для дачи, сада и РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:17

2021-05-30T11:17

2021-05-30T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дача

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, спровоцировали массовый переезд россиян в загородные дома и значительный рост спроса на товары для дачи, сада и огорода, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости.Аналитики проанализировали онлайн-продажи таких товаров за период с января 2020 по май 2021 года и выяснили, как пандемия и массовый переход на удаленку отразились на покупках садовых принадлежностей, товаров для комфортного загородного отдыха, саженцев и семян."В период пандемии многие заново открыли для себя преимущества загородного отдыха. Люди стали проводить больше времени на загородных участках и активно вкладываться в их благоустройство. Стоит отметить, что резко возрос интерес к самостоятельному выращиванию овощей и зелени", - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.К примеру, если сравнивать онлайн-продажи марта, апреля и мая 2021 года с соответствующим периодом 2020 года, оборот товаров для дачи, сада и огорода вырос на 159%, 58% и 37% соответственно. Выросла и средняя стоимость покупки в этой товарной категории. Если весной 2020 года средний чек в этой товарной категории составлял 2056 рублей, то весной 2021 года он вырос на 25% - до 2580 рублей.Серьезно вырос интерес к выращиванию овощей, фруктов и ягод на загородных участках. Наибольшим спросом этой весной пользовались семена, саженцы, теплицы, удобрения и садовый инвентарь.При этом партнер CloudPayments — магазин Garden Zoo — отмечает, что если в прошлом году россияне без оглядки покупали все, что приглянулось, то сейчас у многих появился определенный опыт выращивания урожая, и покупки стали более осмысленными. Больше внимания стали уделять и украшению приусадебных участков: вырос спрос на товары для садового декора, декоративные ограды, садовую мебель.

https://realty.ria.ru/20210512/ipoteka-1731888584.html

https://ria.ru/20210429/sadovody-1730443103.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дача, общество