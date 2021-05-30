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В Берлине сообщили, что не будут резервировать койки для больных COVID-19
В Берлине сообщили, что не будут резервировать койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021
В Берлине сообщили, что не будут резервировать койки для больных COVID-19
Больницы Берлина с 1 июня перестанут специально выделять койки под больных с коронавирусом в связи с снижением случаев заражений. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T18:55
2021-05-30T18:55
2021-05-30T18:55
коронавирус covid-19
здоровье - общество
берлин (город)
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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Больницы Берлина с 1 июня перестанут специально выделять койки под больных с коронавирусом в связи с снижением случаев заражений.Как сообщила агентству ДПА сенатор по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи, срок действия соответствующего распоряжения истекает 31 мая, и его продление не планируется. По её словам, Берлин никогда не сталкивался с чрезмерным числом госпитализаций.Как сообщается, соответствии с распоряжением, больницы должны были оставлять 20% коек в отделениях реанимации под пациентов с коронавирусом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/kovid-1602799608.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, берлин (город)