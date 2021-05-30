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В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"

В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища" - РИА Новости, 30.05.2021

В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"

Ливонские рыцари провалились под лед Чудского озера не из-за тяжести своих доспехов – это произошло в результате безупречно скоординированной работы разведки и... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T00:13

2021-05-30T00:13

2021-05-30T00:13

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

александр невский

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ливонские рыцари провалились под лед Чудского озера не из-за тяжести своих доспехов – это произошло в результате безупречно скоординированной работы разведки и войск Александра Невского, обнаруживших полыньи, а затем загнавших туда немцев, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.В этот день - 30 мая 2021 года - исполняется 800 лет со дня рождения легендарного русского князя и полководца Александра Невского. Самым знаменитым сражением в жизни этого военачальника, об историческом значении которого до сих пор спорят историки, является битва на Чудском озере, широко известная как "Ледовое побоище".Тогда русское войско под предводительством Невского разгромило ливонских (немецких) рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. В результате Тевтонский орден, прибалтийским отделением которого являлось ливонское братство, отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии (ныне – территория Латвии).Собеседник агентства также отметил, что, по последним сведениям, полученным на экспедициях на Чудское озеро, историки приходят к выводу, что "Ледовое побоище" происходило не на льду, как в знаменитом фильме Сергея Эйзенштейна, а на суше у края берега.Мягков также прокомментировал существующую в историческом сообществе оценку тех событий, согласно которой реальное значение столкновения с ливонцами сильно преувеличено.Непреходящий опытНаучный руководитель РВИО отметил, что тактические приемы и принципы ведения боя, которыми руководствовался Александр Невский (организация разведки, умение предугадать действия врага, окружение с флангов с задействованием резервных частей), достойны подражания и актуальны даже применительно к современным сухопутным сражениям.Спас от "переформатирования"По мнению историка, военная победа Невского сыграла решающую роль для всего последующего развития русской цивилизации, которая могла быть ассимилирована с западной в случае принятия католической веры, к чему ее пытались принудить рыцари-крестоносцы.Невский-дипломатК другим заслугам Невского Мягков отнес поиск компромиссов в отношениях с Золотой Ордой, поспособствовавший сохранению православной веры и идентичности.

https://ria.ru/20210528/istoriya-1734575907.html

https://ria.ru/20210223/voyna-1598621330.html

https://ria.ru/20201203/ostanki-1587440518.html

https://ria.ru/20200717/1574488746.html

https://ria.ru/20200715/1574361044.html

россия

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, общество