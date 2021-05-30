https://ria.ru/20210530/belavia-1734818315.html
В Крыму посоветовали "Белавиа" начать выполнять рейсы на полуостров
В Крыму посоветовали "Белавиа" начать выполнять рейсы на полуостров - РИА Новости, 31.05.2021
В Крыму посоветовали "Белавиа" начать выполнять рейсы на полуостров
Российские политики ответили на заявление гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинца о том, что полетам в Крым должно предшествовать "политическое... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-30T16:43
2021-05-30T16:43
2021-05-31T00:29
белоруссия
республика крым
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские политики ответили на заявление гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинца о том, что полетам в Крым должно предшествовать "политическое признание" полуострова российским.Как указал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, сейчас у перевозчика есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в республике. При этом после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов "Белавиа" авиакомпании нельзя "откидывать шанс" с полетами в Крым."Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска."Справедливое и братское решение"В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет удивлен тем, что "после такого отношения со стороны западных стран" Минск до сих пор не признал полуостров российским и не стал налаживать с ним экономические отношения.Как отметил депутат, такой шаг со стороны Минска стал бы "справедливым и братским".По его словам, Белоруссии — оказавшейся под западными санкциями — было бы выгодно сотрудничать с Крымом, в том числе в плане развития транспортных и туристических связей.Крым как "лакмусовая бумажка"По мнению вице-премьера крымского правительства — постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова, "конструктивное взаимодействие" Минска с полуостровом — вопрос исключительной политической важности, от решения которого "во многом зависит отношение к Белоруссии как к союзнику и надежному партнеру не только со стороны жителей Крыма, но и со стороны всех россиян".По его словам, заявление директора "Белавиа" вызвало у жителей Крыма искреннее недоумение. Мурадов подчеркнул, что Россия не требует от своих союзников публичного признания российского статуса полуострова — крымчане самостоятельно и демократично приняли решение воссоединиться с Россией в 2014 году."Это и есть простейшая расшифровка постулата "Крым наш и точка". Работайте с Крымом, открывайте новые железнодорожные и авиационные маршруты, занимайтесь туризмом, строительством, сельским хозяйством, развивайте культурные, гуманитарные, спортивные и иные связи на благо наших народов", — отметил он.По словам Мурадова, это и есть "фактическое признание Крыма одним из регионов нашего общего с Белоруссией Союзного государства"."Иное же может быть лишь свидетельством непризнания территориальной целостности России, а значит, и Союзного государства. Многовекторности здесь уже не получится", — заключил он.Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
https://ria.ru/20210529/belavia-1734758717.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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белоруссия, республика крым, в мире
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Российские политики ответили на заявление гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинца
о том, что полетам в Крым должно предшествовать "политическое признание" полуострова российским.
Как указал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец
, сейчас у перевозчика есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в республике. При этом после инцидента с самолетом Ryanair
и последующей отменой рейсов "Белавиа" авиакомпании нельзя "откидывать шанс" с полетами в Крым.
"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
"Справедливое и братское решение"
В свою очередь, депутат Госдумы
от Крыма Михаил Шеремет
удивлен тем, что "после такого отношения со стороны западных стран" Минск до сих пор не признал полуостров российским и не стал налаживать с ним экономические отношения.
"Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение", — сказал РИА Новости Шеремет.
Как отметил депутат, такой шаг со стороны Минска стал бы "справедливым и братским".
По его словам, Белоруссии — оказавшейся под западными санкциями — было бы выгодно сотрудничать с Крымом, в том числе в плане развития транспортных и туристических связей.
Крым как "лакмусовая бумажка"
По мнению вице-премьера крымского правительства — постоянного представителя Крыма
при президенте России Георгия Мурадова
, "конструктивное взаимодействие" Минска с полуостровом — вопрос исключительной политической важности, от решения которого "во многом зависит отношение к Белоруссии как к союзнику и надежному партнеру не только со стороны жителей Крыма, но и со стороны всех россиян".
"Крым — лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России", — считает он.
По его словам, заявление директора "Белавиа
" вызвало у жителей Крыма искреннее недоумение. Мурадов подчеркнул, что Россия не требует от своих союзников публичного признания российского статуса полуострова — крымчане самостоятельно и демократично приняли решение воссоединиться с Россией в 2014 году.
"Это и есть простейшая расшифровка постулата "Крым наш и точка". Работайте с Крымом, открывайте новые железнодорожные и авиационные маршруты, занимайтесь туризмом, строительством, сельским хозяйством, развивайте культурные, гуманитарные, спортивные и иные связи на благо наших народов", — отметил он.
По словам Мурадова, это и есть "фактическое признание Крыма одним из регионов нашего общего с Белоруссией Союзного государства".
"Иное же может быть лишь свидетельством непризнания территориальной целостности России, а значит, и Союзного государства. Многовекторности здесь уже не получится", — заключил он.
Как в прошлом году говорил Владимир Путин
, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией
отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко
, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной
.