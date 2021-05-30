https://ria.ru/20210530/belavia-1734818315.html

В Крыму посоветовали "Белавиа" начать выполнять рейсы на полуостров

В Крыму посоветовали "Белавиа" начать выполнять рейсы на полуостров - РИА Новости, 31.05.2021

В Крыму посоветовали "Белавиа" начать выполнять рейсы на полуостров

Российские политики ответили на заявление гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинца о том, что полетам в Крым должно предшествовать "политическое... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-30T16:43

2021-05-30T16:43

2021-05-31T00:29

белоруссия

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b88142304edbf92c4b2dab3110fde65.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские политики ответили на заявление гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинца о том, что полетам в Крым должно предшествовать "политическое признание" полуострова российским.Как указал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, сейчас у перевозчика есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в республике. При этом после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов "Белавиа" авиакомпании нельзя "откидывать шанс" с полетами в Крым."Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска."Справедливое и братское решение"В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет удивлен тем, что "после такого отношения со стороны западных стран" Минск до сих пор не признал полуостров российским и не стал налаживать с ним экономические отношения.Как отметил депутат, такой шаг со стороны Минска стал бы "справедливым и братским".По его словам, Белоруссии — оказавшейся под западными санкциями — было бы выгодно сотрудничать с Крымом, в том числе в плане развития транспортных и туристических связей.Крым как "лакмусовая бумажка"По мнению вице-премьера крымского правительства — постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова, "конструктивное взаимодействие" Минска с полуостровом — вопрос исключительной политической важности, от решения которого "во многом зависит отношение к Белоруссии как к союзнику и надежному партнеру не только со стороны жителей Крыма, но и со стороны всех россиян".По его словам, заявление директора "Белавиа" вызвало у жителей Крыма искреннее недоумение. Мурадов подчеркнул, что Россия не требует от своих союзников публичного признания российского статуса полуострова — крымчане самостоятельно и демократично приняли решение воссоединиться с Россией в 2014 году."Это и есть простейшая расшифровка постулата "Крым наш и точка". Работайте с Крымом, открывайте новые железнодорожные и авиационные маршруты, занимайтесь туризмом, строительством, сельским хозяйством, развивайте культурные, гуманитарные, спортивные и иные связи на благо наших народов", — отметил он.По словам Мурадова, это и есть "фактическое признание Крыма одним из регионов нашего общего с Белоруссией Союзного государства"."Иное же может быть лишь свидетельством непризнания территориальной целостности России, а значит, и Союзного государства. Многовекторности здесь уже не получится", — заключил он.Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210529/belavia-1734758717.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html

белоруссия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, республика крым, в мире