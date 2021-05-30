https://ria.ru/20210530/belavia-1734805096.html

В Крыму ответили на заявление гендиректора "Белавиа" о полетах на полуостров

В Крыму ответили на заявление гендиректора "Белавиа" о полетах на полуостров - РИА Новости, 30.05.2021

В Крыму ответили на заявление гендиректора "Белавиа" о полетах на полуостров

У компании "Белавиа" сейчас есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, считает глава региональной национально-культурной автономии... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:56

2021-05-30T13:56

2021-05-30T18:01

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

роман чегринец

ryanair

белавиа

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. У компании "Белавиа" сейчас есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, считает глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика Игорь Чергинец отметил, что "Белавиа" пока не планирует маршруты на полуостров. По его словам, этому должно предшествовать "политическое признание Крыма как части России".Комментируя это заявление, Чегринец подчеркнул, что после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов белорусской авиакомпании "Белавиа" нельзя "откидывать шанс" с полетами в Крым.По его словам, согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.В Европе считают, что Белоруссия принудила борт приземлиться под выдуманным предлогом. В ЕС запретили авиакомпаниям республики летать над своей территорией и призвали как можно скорее принять новые санкции против Минска. На фоне этих запретов "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы и ищет новые маршруты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/belorussiya-1734713875.html

https://ria.ru/20210527/belavia-1734374475.html

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белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, роман чегринец, ryanair, белавиа, белоруссия, вильнюс, в мире