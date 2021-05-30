Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/belavia-1734805096.html
В Крыму ответили на заявление гендиректора "Белавиа" о полетах на полуостров
В Крыму ответили на заявление гендиректора "Белавиа" о полетах на полуостров - РИА Новости, 30.05.2021
В Крыму ответили на заявление гендиректора "Белавиа" о полетах на полуостров
У компании "Белавиа" сейчас есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, считает глава региональной национально-культурной автономии... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:56
2021-05-30T18:01
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
роман чегринец
ryanair
белавиа
белоруссия
вильнюс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793770_0:216:2669:1717_1920x0_80_0_0_8cc07d0bb14cde0c300035cfa011eec3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. У компании "Белавиа" сейчас есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, считает глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика Игорь Чергинец отметил, что "Белавиа" пока не планирует маршруты на полуостров. По его словам, этому должно предшествовать "политическое признание Крыма как части России".Комментируя это заявление, Чегринец подчеркнул, что после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов белорусской авиакомпании "Белавиа" нельзя "откидывать шанс" с полетами в Крым.По его словам, согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.В Европе считают, что Белоруссия принудила борт приземлиться под выдуманным предлогом. В ЕС запретили авиакомпаниям республики летать над своей территорией и призвали как можно скорее принять новые санкции против Минска. На фоне этих запретов "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы и ищет новые маршруты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/belorussiya-1734713875.html
https://ria.ru/20210527/belavia-1734374475.html
россия
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793770_131:0:2528:1797_1920x0_80_0_0_a705ac6bcce53d8740b2816290d1ab66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, россия, роман чегринец, ryanair, белавиа, белоруссия, вильнюс, в мире

В Крыму ответили на заявление гендиректора "Белавиа" о полетах на полуостров

13:56 30.05.2021 (обновлено: 18:01 30.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. У компании "Белавиа" сейчас есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, считает глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика Игорь Чергинец отметил, что "Белавиа" пока не планирует маршруты на полуостров. По его словам, этому должно предшествовать "политическое признание Крыма как части России".
Комментируя это заявление, Чегринец подчеркнул, что после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов белорусской авиакомпании "Белавиа" нельзя "откидывать шанс" с полетами в Крым.

"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
Самолет авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
Вчера, 12:47В мире
Глава "Белавиа" резко отозвался про "подлые" санкции Запада

Инцидент с Ryanair

Самолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
В Европе считают, что Белоруссия принудила борт приземлиться под выдуманным предлогом. В ЕС запретили авиакомпаниям республики летать над своей территорией и призвали как можно скорее принять новые санкции против Минска. На фоне этих запретов "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы и ищет новые маршруты.
Сотрудники Международного аэропорта Жуковский загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 10:58
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияРоман ЧегринецRyanairБелавиаБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния