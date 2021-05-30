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"Белавиа" отказалась летать в Крым
"Белавиа" отказалась летать в Крым - РИА Новости, 30.05.2021
"Белавиа" отказалась летать в Крым
Белорусская авиакомпания "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил генеральный директор... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T02:35
2021-05-30T12:05
россия
игорь чергинец
белавиа
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.По словам Чергинца, когда Крым принадлежал Украине, компания летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о полетах "Белавиа" в Крым в ходе состоявшейся в пятницу встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не поднимался. Вопрос о возможности полетов на полуостров он переадресовал руководству белорусской авиакомпании.Владимир Путин в прошлом году отмечал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
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россия, игорь чергинец, белавиа, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, украина

"Белавиа" отказалась летать в Крым

02:35 30.05.2021 (обновлено: 12:05 30.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.
"Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть", - пояснил он.
По словам Чергинца, когда Крым принадлежал Украине, компания летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о полетах "Белавиа" в Крым в ходе состоявшейся в пятницу встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не поднимался. Вопрос о возможности полетов на полуостров он переадресовал руководству белорусской авиакомпании.
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РоссияИгорь ЧергинецБелавиаАлександр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика КрымУкраина
 
 
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