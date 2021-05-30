https://ria.ru/20210530/belavia-1734774640.html

"Белавиа" отказалась летать в Крым

"Белавиа" отказалась летать в Крым - РИА Новости, 30.05.2021

"Белавиа" отказалась летать в Крым

Белорусская авиакомпания "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил генеральный директор... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T02:35

2021-05-30T02:35

2021-05-30T12:05

россия

игорь чергинец

белавиа

александр лукашенко

белоруссия

республика крым

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.По словам Чергинца, когда Крым принадлежал Украине, компания летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о полетах "Белавиа" в Крым в ходе состоявшейся в пятницу встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не поднимался. Вопрос о возможности полетов на полуостров он переадресовал руководству белорусской авиакомпании.Владимир Путин в прошлом году отмечал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html

россия

белоруссия

республика крым

украина

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россия, игорь чергинец, белавиа, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, украина