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В Литве призвали ввести санкции против участников строительства БелАЭС
В Литве призвали ввести санкции против участников строительства БелАЭС - РИА Новости, 30.05.2021
В Литве призвали ввести санкции против участников строительства БелАЭС
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала европейские власти рассмотреть "всевозможные санкции" против Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T17:03
2021-05-30T17:03
2021-05-30T18:24
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ЛОНДОН, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала европейские власти рассмотреть "всевозможные санкции" против Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair, сообщает Financial Times.В их числе меры против участия в строительстве атомной станции БелАЭС, которая находится вблизи границы с Литвой.Шимоните заявила, что посадка лайнера в Минске свидетельствует о "полном подавлении всех свобод, которыми дорожат в ЕС".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Некоторые европейские страны заявили, что Минск вынудил экипаж посадить самолет под надуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своим воздушным пространством. Возможны и другие санкции.БелАЭС — первая атомная электростанция в Белоруссии. Находится в Ворнянах, в 18 километрах от Островца (Гродненская область) и в 40 — от Вильнюса. Это совместный проект республики с "Росатомом". Первый блок запустили в августе 2020 года.
https://ria.ru/20210528/belaes-1734653759.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/belorussiya-1733088982.html
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ингрида шимоните, россия, ryanair, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, вильнюс, атомстройэкспорт, в мире