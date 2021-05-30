https://ria.ru/20210530/bayden-1734826213.html

Байден намерен поднять тему прав человека на встрече с Путиным в Женеве

Байден намерен поднять тему прав человека на встрече с Путиным в Женеве - РИА Новости, 31.05.2021

Байден намерен поднять тему прав человека на встрече с Путиным в Женеве

На встрече с Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен поднять тему соблюдения прав человека в России. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-30T18:12

2021-05-30T18:12

2021-05-31T00:09

женева (город)

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россия

джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На встрече с Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен поднять тему соблюдения прав человека в России."Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права", — сказал хозяин Белого дома во время выступления по случаю Дня памяти, американского национального праздника.Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Как отмечал генсек ООН Антониу Гутерреш, в организации надеются, что лидеры начнут диалог об оживлении режима контроля над вооружениями, в том числе через новый договор на смену СНВ-3.Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, США попали в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/ssha-1734720579.html

женева (город)

россия

сша

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женева (город), в мире, россия, джо байден, владимир путин, сша