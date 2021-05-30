Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/bayden-1734785687.html
"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке
"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке - РИА Новости, 30.05.2021
"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке
Пользователи Twitter выступили в защиту Джо Байдена после его неоднозначного высказывания в адрес девочки младшего школьного возраста. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:51
2021-05-30T12:13
джо байден
сша
twitter
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322078_0:94:3270:1933_1920x0_80_0_0_0a59c43deda0d85a43cb51536b5c7b29.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter выступили в защиту Джо Байдена после его неоднозначного высказывания в адрес девочки младшего школьного возраста.Ранее, во время выступления на военной базе в Вирджинии, президент Соединенных Штатов обратился к юной зрительнице, оценив ее прическу и отметив, что "она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги". Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил видео с ремарками Байдена, после чего на него обрушилась критика. Однако не все увидели в шутке американского лидера нечто "эксцентричное" или "отвратительное"."Он сделал комплимент ее прическе. И сказал, что она выглядит старше своих лет, поскольку сидит как леди. Весьма далеко от высказывания вроде "через десять лет я буду с ней встречаться". Ой, стоп... Это же был Трамп. Виноват", — отметил комментатор с ником Tired Politics."Мммм, я не понимаю, что в этом жуткого?" — задался вопросом Yelorose196612."Похоже на слова моего дедушки о молодых студентках колледжа. Что действительно жутко, так это ваша интерпретация того, что он сказал", — заявил J. Judkins."Да ладно, я терпеть не могу Сонного Джо, но это был совсем невинный комментарий. Я не вижу в его словах ничего "жуткого"... Боже мой, неужели мы теперь действительно должны анализировать каждое слово, которое кто-то скажет?! Это превращается в сумасшествие!" — посетовал Peter O'Connor."Вы все больны. Он сказал это как дедушка! У меня есть маленькая внучка, я говорю ей похожие вещи. &lt;…&gt; Не все такие извращенцы, как Трамп, который хотел встречаться с собственной дочерью", — подытожила Vipergal7/.Глава Соединенных Штатов не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время выступлений. Ранее он "пригрозил" задавить журналистку за ее вопрос об Израиле, а также пошутил, что начал карьеру в сенате 180 лет назад.
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/bayden-1734722875.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/kitay-1734703180.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322078_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f67a785d1ad10174252d0ed7fb4a98db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, twitter, израиль, в мире

"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке

09:51 30.05.2021 (обновлено: 12:13 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter выступили в защиту Джо Байдена после его неоднозначного высказывания в адрес девочки младшего школьного возраста.
Ранее, во время выступления на военной базе в Вирджинии, президент Соединенных Штатов обратился к юной зрительнице, оценив ее прическу и отметив, что "она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги". Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил видео с ремарками Байдена, после чего на него обрушилась критика.
Однако не все увидели в шутке американского лидера нечто "эксцентричное" или "отвратительное".
"Он сделал комплимент ее прическе. И сказал, что она выглядит старше своих лет, поскольку сидит как леди. Весьма далеко от высказывания вроде "через десять лет я буду с ней встречаться". Ой, стоп... Это же был Трамп. Виноват", — отметил комментатор с ником Tired Politics.
"Мммм, я не понимаю, что в этом жуткого?" — задался вопросом Yelorose196612.
"Похоже на слова моего дедушки о молодых студентках колледжа. Что действительно жутко, так это ваша интерпретация того, что он сказал", — заявил J. Judkins.
Джо Байден молится во время посещения церкви Bethel AME в Уилмингтоне, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
Вчера, 14:34В мире
Байден попозировал на одном колене, но все равно опирался на стул
"Да ладно, я терпеть не могу Сонного Джо, но это был совсем невинный комментарий. Я не вижу в его словах ничего "жуткого"... Боже мой, неужели мы теперь действительно должны анализировать каждое слово, которое кто-то скажет?! Это превращается в сумасшествие!" — посетовал Peter O'Connor.
"Вы все больны. Он сказал это как дедушка! У меня есть маленькая внучка, я говорю ей похожие вещи. <…> Не все такие извращенцы, как Трамп, который хотел встречаться с собственной дочерью", — подытожила Vipergal7/.
Глава Соединенных Штатов не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время выступлений. Ранее он "пригрозил" задавить журналистку за ее вопрос об Израиле, а также пошутил, что начал карьеру в сенате 180 лет назад.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
Вчера, 10:19В мире
Хочет захватить США. Байден выдал планы планы Си Цзиньпина
 
Джо БайденСШАTwitterИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния