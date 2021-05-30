https://ria.ru/20210530/bayden-1734785687.html

"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке

"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке - РИА Новости, 30.05.2021

"Вы все больны": в Сети вступились за Байдена после его шутки о девочке

Пользователи Twitter выступили в защиту Джо Байдена после его неоднозначного высказывания в адрес девочки младшего школьного возраста. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T09:51

2021-05-30T09:51

2021-05-30T12:13

джо байден

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter выступили в защиту Джо Байдена после его неоднозначного высказывания в адрес девочки младшего школьного возраста.Ранее, во время выступления на военной базе в Вирджинии, президент Соединенных Штатов обратился к юной зрительнице, оценив ее прическу и отметив, что "она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги". Канадский онлайн-журнал The Post Millennial разместил видео с ремарками Байдена, после чего на него обрушилась критика. Однако не все увидели в шутке американского лидера нечто "эксцентричное" или "отвратительное"."Он сделал комплимент ее прическе. И сказал, что она выглядит старше своих лет, поскольку сидит как леди. Весьма далеко от высказывания вроде "через десять лет я буду с ней встречаться". Ой, стоп... Это же был Трамп. Виноват", — отметил комментатор с ником Tired Politics."Мммм, я не понимаю, что в этом жуткого?" — задался вопросом Yelorose196612."Похоже на слова моего дедушки о молодых студентках колледжа. Что действительно жутко, так это ваша интерпретация того, что он сказал", — заявил J. Judkins."Да ладно, я терпеть не могу Сонного Джо, но это был совсем невинный комментарий. Я не вижу в его словах ничего "жуткого"... Боже мой, неужели мы теперь действительно должны анализировать каждое слово, которое кто-то скажет?! Это превращается в сумасшествие!" — посетовал Peter O'Connor."Вы все больны. Он сказал это как дедушка! У меня есть маленькая внучка, я говорю ей похожие вещи. <…> Не все такие извращенцы, как Трамп, который хотел встречаться с собственной дочерью", — подытожила Vipergal7/.Глава Соединенных Штатов не в первый раз попадает в неловкую ситуацию во время выступлений. Ранее он "пригрозил" задавить журналистку за ее вопрос об Израиле, а также пошутил, что начал карьеру в сенате 180 лет назад.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/bayden-1734722875.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/kitay-1734703180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, twitter, израиль, в мире