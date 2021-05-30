https://ria.ru/20210530/batut-1734819540.html
Момент ЧП с уличным батутом в Барнауле попал на видео
Момент ЧП с уличным батутом в Барнауле попал на видео - РИА Новости, 30.05.2021
Момент ЧП с уличным батутом в Барнауле попал на видео
В Барнауле камеры наблюдения засняли, как рядом с торговым центром опрокинулся батут с детьми. Ролик опубликовал СК. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:49
2021-05-30T16:49
2021-05-30T19:34
чп с уличным батутом в барнауле
россия
алтайский край
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Барнауле камеры наблюдения засняли, как рядом с торговым центром опрокинулся батут с детьми. Ролик опубликовал СК. На кадрах видно, как крепления отрываются, и вся конструкция резко поднимается в воздух. В этот момент на батуте находились четверо детей: двое из них успели выпрыгнуть наружу, но две девочки остались внутри и упали на трамвайные рельсы с большой высоты. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Региональный СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю, заключившим договор аренды на земельный участок с торговым центром. На месте происшествия работают следователи и сотрудники администрации города.
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ЧП с батутом в Барнауле. Кадры инциндента
Камеры видеонаблюдения засняли момент опрокидывания батута на трамвайные пути в Барнауле. В результате два ребёнка пострадали: одна девочка находится в тяжёлом состоянии, вторая — в крайне тяжёлом.
2021-05-30T16:49
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чп с уличным батутом в барнауле, россия, алтайский край, барнаул, происшествия