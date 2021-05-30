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Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле
Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле - РИА Новости, 30.05.2021
Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле
Очевидцы засняли последствия инцидента с батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевернутого аттракциона. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:21
2021-05-30T15:21
2021-05-30T17:23
чп с уличным батутом в барнауле
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очевидцы засняли последствия инцидента с батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевернутого аттракциона.ЧП произошло около торгового центра в микрорайоне Докучаево. Батут перевернулся из-за сильного ветра, в результате двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. На месте происшествия работают следственные органы и руководители городской администрации. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку всех аттракционов в регионе.
https://ria.ru/20210502/delo-1730951880.html
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Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
Двое детей получили травмы после опрокидывания батута в Барнауле, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
2021-05-30T15:21
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чп с уличным батутом в барнауле, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия