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Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле
Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле - РИА Новости, 30.05.2021
Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле
Очевидцы засняли последствия инцидента с батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевернутого аттракциона. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:21
2021-05-30T17:23
чп с уличным батутом в барнауле
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очевидцы засняли последствия инцидента с батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевернутого аттракциона.ЧП произошло около торгового центра в микрорайоне Докучаево. Батут перевернулся из-за сильного ветра, в результате двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. На месте происшествия работают следственные органы и руководители городской администрации. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку всех аттракционов в регионе.
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алтайский край
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60
Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
Двое детей получили травмы после опрокидывания батута в Барнауле, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
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чп с уличным батутом в барнауле, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия

Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле

15:21 30.05.2021 (обновлено: 17:23 30.05.2021)
 
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очевидцы засняли последствия инцидента с батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевернутого аттракциона.
ЧП произошло около торгового центра в микрорайоне Докучаево. Батут перевернулся из-за сильного ветра, в результате двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.
На месте происшествия работают следственные органы и руководители городской администрации. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку всех аттракционов в регионе.
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ЧП с уличным батутом в БарнаулеСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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