https://ria.ru/20210530/batut-1734811986.html

Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле

Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле - РИА Новости, 30.05.2021

Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле

Очевидцы засняли последствия инцидента с батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевернутого аттракциона. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:21

2021-05-30T15:21

2021-05-30T17:23

чп с уличным батутом в барнауле

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

барнаул

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очевидцы засняли последствия инцидента с батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевернутого аттракциона.ЧП произошло около торгового центра в микрорайоне Докучаево. Батут перевернулся из-за сильного ветра, в результате двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. На месте происшествия работают следственные органы и руководители городской администрации. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку всех аттракционов в регионе.

https://ria.ru/20210502/delo-1730951880.html

алтайский край

барнаул

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Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП Двое детей получили травмы после опрокидывания батута в Барнауле, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю. 2021-05-30T15:21 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия