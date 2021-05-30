https://ria.ru/20210530/barnaul-1734811098.html

Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям

Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям - РИА Новости, 30.05.2021

Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение детей, пострадавших на батуте в Барнауле,... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:14

2021-05-30T15:14

2021-05-30T17:09

чп с уличным батутом в барнауле

россия

виктор томенко

здоровье - общество

алтайский край

барнаул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg

БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение детей, пострадавших на батуте в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого руководителя."Губернатору Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им. В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП)", - уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в воскресенье около одного из торговых центров в районе Докучаево в Барнауле опрокинутся батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. СУСК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, число пострадавших и степень вреда их здоровью уточняются.

https://ria.ru/20210218/batut-1598000174.html

россия

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП Двое детей получили травмы после опрокидывания батута в Барнауле, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю. 2021-05-30T15:14 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, происшествия