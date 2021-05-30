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Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям
Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям - РИА Новости, 30.05.2021
Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение детей, пострадавших на батуте в Барнауле,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:14
2021-05-30T17:09
чп с уличным батутом в барнауле
россия
виктор томенко
здоровье - общество
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение детей, пострадавших на батуте в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого руководителя."Губернатору Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им. В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП)", - уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в воскресенье около одного из торговых центров в районе Докучаево в Барнауле опрокинутся батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. СУСК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, число пострадавших и степень вреда их здоровью уточняются.
https://ria.ru/20210218/batut-1598000174.html
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96
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7 495 645-6601
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60
Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
Двое детей получили травмы после опрокидывания батута в Барнауле, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
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чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, происшествия

Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям

15:14 30.05.2021 (обновлено: 17:09 30.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение детей, пострадавших на батуте в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого руководителя.
"Губернатору Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им. В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП)", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в воскресенье около одного из торговых центров в районе Докучаево в Барнауле опрокинутся батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. СУСК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, число пострадавших и степень вреда их здоровью уточняются.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 13:33
В Алтайском крае дети получили переломы на "авторских" занятиях на батуте
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеРоссияВиктор ТоменкоЗдоровье - ОбществоАлтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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