https://ria.ru/20210530/barnaul-1734811098.html
Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям
Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям - РИА Новости, 30.05.2021
Губернатор поручил взять на контроль помощь пострадавшим в Барнауле детям
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение детей, пострадавших на батуте в Барнауле,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:14
2021-05-30T15:14
2021-05-30T17:09
чп с уличным батутом в барнауле
россия
виктор томенко
здоровье - общество
алтайский край
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg
БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение детей, пострадавших на батуте в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого руководителя."Губернатору Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им. В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП)", - уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в воскресенье около одного из торговых центров в районе Докучаево в Барнауле опрокинутся батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. СУСК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, число пострадавших и степень вреда их здоровью уточняются.
https://ria.ru/20210218/batut-1598000174.html
россия
алтайский край
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:2040_1920x0_80_0_0_c36d8c8d95798acb83c380de9aeb6b5c.jpg
Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
Двое детей получили травмы после опрокидывания батута в Барнауле, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
2021-05-30T15:14
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, происшествия