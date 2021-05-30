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В Барнауле две девочки пострадали при ЧП с батутом
В Барнауле две девочки пострадали при ЧП с батутом - РИА Новости, 30.05.2021
В Барнауле две девочки пострадали при ЧП с батутом
Следователи проверят обстоятельства инцидента в Барнауле, где взорвался уличный батут, на котором играли дети. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:48
2021-05-30T17:09
чп с уличным батутом в барнауле
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 30 мая — РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства инцидента в Барнауле, где взорвался уличный батут, на котором играли дети. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.По данным местных пабликов в соцсетях, ЧП произошло в районе Докучаево возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.Их госпитализировали. Как уточнила пресс-служба СК по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Тридцатого мая возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется", - говорится в сообщении.Следователи регионального СУСК России работают на месте происшествия. "В настоящее время дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего", - уточняют в СУСК.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
Двое детей получили травмы после опрокидывания батута в Барнауле, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
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чп с уличным батутом в барнауле, алтайский край, барнаул, происшествия

В Барнауле две девочки пострадали при ЧП с батутом

13:48 30.05.2021 (обновлено: 17:09 30.05.2021)
 
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БАРНАУЛ, 30 мая — РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства инцидента в Барнауле, где взорвался уличный батут, на котором играли дети. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
По данным местных пабликов в соцсетях, ЧП произошло в районе Докучаево возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.
Их госпитализировали. Как уточнила пресс-служба СК по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Тридцатого мая возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется", - говорится в сообщении.
Следователи регионального СУСК России работают на месте происшествия. "В настоящее время дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего", - уточняют в СУСК.
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ЧП с уличным батутом в БарнаулеАлтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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