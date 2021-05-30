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Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем

Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем - РИА Новости, 30.05.2021

Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем, отметив, что ее женские образы украшают кино, театр и эстраду. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:19

2021-05-30T11:19

2021-05-30T11:19

культура

россия

новости культуры

сергей собянин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем, отметив, что ее женские образы украшают кино, театр и эстраду.Певица и актриса Роксана Бабаян 30 мая отмечает 75-летний юбилей. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.Собянин отметил, что Бабаян вносит большой вклад в развитие отечественного искусства."Созданные вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду. Ваш талант и обаяние снискали вам искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра столицы.Собянин пожелал Бабаян, чтобы ее творческим талантам всегда сопутствовали удача и успех.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости культуры, сергей собянин