https://ria.ru/20210530/arest-1734816516.html

Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Минске

Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Минске - РИА Новости, 30.05.2021

Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Минске

Арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников переехал в Минск более года назад к своей девушке, его могли арестовать за озвучивание материалов для... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T16:19

2021-05-30T16:19

2021-05-30T16:19

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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников переехал в Минск более года назад к своей девушке, его могли арестовать за озвучивание материалов для оппозиции, заявила РИА Новости его мать Юлия Дудникова.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске, на съемной квартире у него провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Молодому человеку предъявили обвинение по статье УК "Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы". Отмечалось, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката"."Он встречался с девушкой, он, собственно, ради девушки туда и поехал, пять лет у них идет общение, любовь у них. Чуть больше года, как он туда переехал к ней", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что говорила с сыном по телефону буквально за несколько минут до его задержания, а о случившемся узнала уже утром от хозяина квартиры, в которой Егор снимал комнату."Он (хозяин – ред.) сказал, что в полпервого ночи его разбудили и пригласили как понятого в комнату... Он сказал, что они ничего у него (сына – ред.) не изъяли, кроме микрофона", - рассказала Дудникова.Она пояснила, что молодой человек, будучи по профессии поваром, на любительском уровне занимался озвучкой."У него был микрофон, он озвучивал аниме, он озвучивал компьютерные игры, какие-то рекламные ролики, занимался редактированием аудио, видео, текстов", - добавила женщина. По ее мнению, среди рекламных роликов, которые озвучивал сын, могли быть заказы оппозиции, при этом в целом политикой юноша не интересовался.По словам женщины, после задержания сына она экстренно выезжала в Минск, где пробыла с 9 мая чуть больше недели, но выяснить ничего нового не удалось. По телефону в правоохранительных органах узнать о том, кто и почему задержал Егора, также не удалось."Егор попросил его (адвоката – ред.) с нами связаться, что держат его в СИЗО КГБ и что предъявляют ему часть 1 статьи 342 (УК Белоруссии)", - рассказала Дудникова.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/evroparlament-1734794496.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sapega-1734648999.html

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россия, весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире