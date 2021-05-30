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Задержанного в Минске россиянина арестовали на два месяца, сообщила мать
Задержанного в Минске россиянина арестовали на два месяца, сообщила мать - РИА Новости, 30.05.2021
Задержанного в Минске россиянина арестовали на два месяца, сообщила мать
Россиянин Егор Дудников, задержанный в Белоруссии по обвинению в организации действий, нарушающих общественный порядок, помещен под стражу на два месяца,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:45
2021-05-30T15:59
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
минск
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Россиянин Егор Дудников, задержанный в Белоруссии по обвинению в организации действий, нарушающих общественный порядок, помещен под стражу на два месяца, заявила в воскресенье РИА Новости его мать Юлия Дудникова.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно этой информации, ему предъявили обвинение по статье об "организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало."Пока на два месяца (арестован)", - сказала собеседница агентства. По ее словам, избрание меры пресечения проходило при участии дежурного адвоката.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск

Задержанного в Минске россиянина арестовали на два месяца, сообщила мать

15:45 30.05.2021 (обновлено: 15:59 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Россиянин Егор Дудников, задержанный в Белоруссии по обвинению в организации действий, нарушающих общественный порядок, помещен под стражу на два месяца, заявила в воскресенье РИА Новости его мать Юлия Дудникова.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно этой информации, ему предъявили обвинение по статье об "организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии на улице Червякова в Минске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 18:33Протесты в Белоруссии
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двадцатилетнего россиянина
"Пока на два месяца (арестован)", - сказала собеседница агентства. По ее словам, избрание меры пресечения проходило при участии дежурного адвоката.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
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