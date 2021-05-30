https://ria.ru/20210530/alkozamok-1734812283.html

Минпромторг и ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду

Минпромторг и ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду - РИА Новости, 30.05.2021

Минпромторг и ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду

Министерство промышленности и торговли обсуждает с Госавтоинспекцией идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хотя бы раз привлекали РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:26

2021-05-30T15:26

2021-05-30T16:46

россия

глонасс (система навигации)

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713764_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_67215ce7189e30041f8b5900309bcdbd.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли обсуждает с Госавтоинспекцией идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хотя бы раз привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Василий Шпак во время выступления на выставке "Интеллект машин и механизмов"."Мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю: на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", — объяснил Шпак, отметив, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.По его словам, тот, кто арендует машину, не всегда на самом деле готов садиться за руль. "В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв, он тоже не сможет управлять", — добавил он.Алкозамок — устройство, исключающее движение машины без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния посредством бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не сможет начать движение.Ведущий разработчик алкозамков — ООО "Омега". Устройства работают на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании. Кроме того, так можно контролировать наличие алоказмка: дважды в день об этом будет отправляться сигнал. Если обратной связи нет, то оператор это увидит.

https://ria.ru/20200730/1575170310.html

https://ria.ru/20210525/gosduma-1733856129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глонасс (система навигации), авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество