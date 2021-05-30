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Минпромторг и ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду
Минпромторг и ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду - РИА Новости, 30.05.2021
Минпромторг и ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду
Министерство промышленности и торговли обсуждает с Госавтоинспекцией идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хотя бы раз привлекали РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:26
2021-05-30T16:46
россия
глонасс (система навигации)
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли обсуждает с Госавтоинспекцией идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хотя бы раз привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Василий Шпак во время выступления на выставке "Интеллект машин и механизмов"."Мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю: на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", — объяснил Шпак, отметив, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.По его словам, тот, кто арендует машину, не всегда на самом деле готов садиться за руль. "В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв, он тоже не сможет управлять", — добавил он.Алкозамок — устройство, исключающее движение машины без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния посредством бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не сможет начать движение.Ведущий разработчик алкозамков — ООО "Омега". Устройства работают на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании. Кроме того, так можно контролировать наличие алоказмка: дважды в день об этом будет отправляться сигнал. Если обратной связи нет, то оператор это увидит.
https://ria.ru/20200730/1575170310.html
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россия, глонасс (система навигации), авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг и ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду

15:26 30.05.2021 (обновлено: 16:46 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 "Кавказ"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли обсуждает с Госавтоинспекцией идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хотя бы раз привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Василий Шпак во время выступления на выставке "Интеллект машин и механизмов".
"Мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю: на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", — объяснил Шпак, отметив, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.
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По его словам, тот, кто арендует машину, не всегда на самом деле готов садиться за руль. "В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв, он тоже не сможет управлять", — добавил он.
Алкозамок — устройство, исключающее движение машины без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния посредством бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не сможет начать движение.
Ведущий разработчик алкозамков — ООО "Омега". Устройства работают на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании. Кроме того, так можно контролировать наличие алоказмка: дважды в день об этом будет отправляться сигнал. Если обратной связи нет, то оператор это увидит.
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РоссияГЛОНАСС (система навигации)АвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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