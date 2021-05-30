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Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж
Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж - РИА Новости, 30.05.2021
Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж
Москвич погасил шесть миллионов рублей задолженности по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:04
2021-05-30T15:41
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москвич погасил шесть миллионов рублей задолженности по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФССП в преддверии Международного дня защиты детей.Мужчина был должен ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от дохода на несовершеннолетних детей. Из-за отказа добровольно исполнять эти обязанности против москвича возбудили исполнительное производство — общая сумма задолженности составила более шести миллионов рублей.Приставы арестовали его имущество и банковские счета, а также ограничили в праве на выезд за пределы страны. Его предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов."Должник, совершающий рабочие поездки за пределы России, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", — сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что приставы продолжают контролировать, насколько добросовестно мужчина выплачивает алименты.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж

13:04 30.05.2021 (обновлено: 15:41 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москвич погасил шесть миллионов рублей задолженности по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФССП в преддверии Международного дня защиты детей.
Мужчина был должен ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от дохода на несовершеннолетних детей. Из-за отказа добровольно исполнять эти обязанности против москвича возбудили исполнительное производство — общая сумма задолженности составила более шести миллионов рублей.
Приставы арестовали его имущество и банковские счета, а также ограничили в праве на выезд за пределы страны. Его предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
"Должник, совершающий рабочие поездки за пределы России, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что приставы продолжают контролировать, насколько добросовестно мужчина выплачивает алименты.
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