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Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж
Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж - РИА Новости, 30.05.2021
Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж
Москвич погасил шесть миллионов рублей задолженности по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:04
2021-05-30T13:04
2021-05-30T15:41
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москвич погасил шесть миллионов рублей задолженности по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФССП в преддверии Международного дня защиты детей.Мужчина был должен ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от дохода на несовершеннолетних детей. Из-за отказа добровольно исполнять эти обязанности против москвича возбудили исполнительное производство — общая сумма задолженности составила более шести миллионов рублей.Приставы арестовали его имущество и банковские счета, а также ограничили в праве на выезд за пределы страны. Его предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов."Должник, совершающий рабочие поездки за пределы России, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", — сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что приставы продолжают контролировать, насколько добросовестно мужчина выплачивает алименты.
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество