https://ria.ru/20210530/alimenty-1734800297.html

Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж

Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж - РИА Новости, 30.05.2021

Москвич выплатил шесть миллионов рублей алиментов, чтобы выехать за рубеж

Москвич погасил шесть миллионов рублей задолженности по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:04

2021-05-30T13:04

2021-05-30T15:41

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москвич погасил шесть миллионов рублей задолженности по алиментам после запрета на выезд за границу и ареста недвижимости и счетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФССП в преддверии Международного дня защиты детей.Мужчина был должен ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от дохода на несовершеннолетних детей. Из-за отказа добровольно исполнять эти обязанности против москвича возбудили исполнительное производство — общая сумма задолженности составила более шести миллионов рублей.Приставы арестовали его имущество и банковские счета, а также ограничили в праве на выезд за пределы страны. Его предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов."Должник, совершающий рабочие поездки за пределы России, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", — сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что приставы продолжают контролировать, насколько добросовестно мужчина выплачивает алименты.

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество