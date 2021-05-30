https://ria.ru/20210530/alimenty-1734800190.html

Около 500 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам

Около 500 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам - РИА Новости, 30.05.2021

Около 500 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам

Порядка 500 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:04

2021-05-30T13:04

2021-05-30T13:04

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Порядка 500 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в преддверии Международного дня защиты детей."По состоянию на 1 мая в отношении задолжников по алиментным обязательствам действовало 507,5 тысячи постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации", - ответили агентству в ведомстве на соответствующий запрос.При этом в ведомстве добавили, что за четыре месяца 2021 года судебные приставы вынесли свыше 331 тысячи постановлений о запрете на выезд за пределы РФ должникам по алиментам.

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество