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Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам
Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам - РИА Новости, 30.05.2021
Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам
Сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции "Судебные приставы – детям" составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам, проживающего в... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T04:03
2021-05-30T04:03
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции "Судебные приставы – детям" составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам, проживающего в Москве.Акции "Судебные приставы – детям" пройдет в Москве 1 июня, в Международный день защиты детей.Согласно статистическим данным, мужчины составляют большую часть должников по алиментам, всего лишь 9,5% среди должников - это женщины.При этом 42% неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить."Среди должников-москвичей насчитывается 339 человек, у которых задолженность превышает один миллион рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", - отметили в ведомстве.
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, общество

Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам

04:03 30.05.2021
 
© Depositphotos / serezniyРазведенные родители с сыном у адвоката
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Depositphotos / serezniy
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции "Судебные приставы – детям" составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам, проживающего в Москве.
Акции "Судебные приставы – детям" пройдет в Москве 1 июня, в Международный день защиты детей.
Женщина с двумя детьми на руках переходит дорогу. - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 12:39
В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов
Согласно статистическим данным, мужчины составляют большую часть должников по алиментам, всего лишь 9,5% среди должников - это женщины.
"Так, среднестатистический неплательщик алиментов в Москве – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей. Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
При этом 42% неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить.
"Среди должников-москвичей насчитывается 339 человек, у которых задолженность превышает один миллион рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", - отметили в ведомстве.
Рейд судебных приставов - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 12:17В России
Должников по алиментам могут внести в реестр и ограничить в правах
 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваОбщество
 
 
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