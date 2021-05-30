https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам

Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам - РИА Новости, 30.05.2021

Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам

Сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции "Судебные приставы – детям" составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам, проживающего в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T04:03

2021-05-30T04:03

2021-05-30T04:03

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции "Судебные приставы – детям" составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам, проживающего в Москве.Акции "Судебные приставы – детям" пройдет в Москве 1 июня, в Международный день защиты детей.Согласно статистическим данным, мужчины составляют большую часть должников по алиментам, всего лишь 9,5% среди должников - это женщины.При этом 42% неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить."Среди должников-москвичей насчитывается 339 человек, у которых задолженность превышает один миллион рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210526/alimenty-1733959932.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/alimenty-1732929431.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, общество