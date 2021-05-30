В Киеве идет акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора"*
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергея Стерненко началась у офиса президента Украины в Киеве, передает интернет-издание "Вести".
В понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку. Организаторы акции утверждают, что на суд оказывается давление с целью вынесения обвинительного приговора на семь лет лишения свободы. Акции также анонсированы в ряде других украинских городов: Ровно, Виннице, Львове, Днепре, Кропивницком, Харькове, Запорожье, Ивано-Франковске, Полтаве и других городах.
Издание оценивает численность акции в 100-150 человек, среди которых экс-глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян и сторонник Стерненко Сергей Филимонов. Охрана правительственного квартала усилена, в том числе нацгвардия стянута к офису президента.
На акцию активисты принесли плакат, который сравнивает президента страны Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.
"Как доверять судам, которые одинаково отправляют под круглосуточный домашний арест и государственных изменников, и обычных граждан, которые вышли на мирный протест против судейского произвола? Единственный способ достичь справедливости в Украине - это бороться за нее. И мы продолжим это делать, пока не получим справедливость для всех", - цитирует издание участника акции.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и Демчук.
Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко и Демчука виновными в похищении человека и разбое и приговорил их к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Однако Одесский апелляционный суд в апреле освободил из-под стражи Стерненко и его соратника Руслана Демчука, ему назначили круглосуточный домашний арест.
* В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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