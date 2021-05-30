https://ria.ru/20210530/aktsiya-1734830789.html

В Киеве идет акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора"*

В Киеве идет акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора"* - РИА Новости, 30.05.2021

В Киеве идет акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора"*

Акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергея Стерненко началась у офиса президента Украины в Киеве, передает... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T19:21

2021-05-30T19:21

2021-05-30T19:21

россия

владимир омелян

правый сектор

александр лукашенко

владимир зеленский

одесса

запорожье

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155664/90/1556649072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c398e30049e994d2542424c175c2ba48.jpg

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Акция в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора"* (запрещенная в РФ организация) Сергея Стерненко началась у офиса президента Украины в Киеве, передает интернет-издание "Вести".В понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку. Организаторы акции утверждают, что на суд оказывается давление с целью вынесения обвинительного приговора на семь лет лишения свободы. Акции также анонсированы в ряде других украинских городов: Ровно, Виннице, Львове, Днепре, Кропивницком, Харькове, Запорожье, Ивано-Франковске, Полтаве и других городах.Издание оценивает численность акции в 100-150 человек, среди которых экс-глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян и сторонник Стерненко Сергей Филимонов. Охрана правительственного квартала усилена, в том числе нацгвардия стянута к офису президента.На акцию активисты принесли плакат, который сравнивает президента страны Владимира Зеленского с Александром Лукашенко."Как доверять судам, которые одинаково отправляют под круглосуточный домашний арест и государственных изменников, и обычных граждан, которые вышли на мирный протест против судейского произвола? Единственный способ достичь справедливости в Украине - это бороться за нее. И мы продолжим это делать, пока не получим справедливость для всех", - цитирует издание участника акции.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и Демчук.Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко и Демчука виновными в похищении человека и разбое и приговорил их к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Однако Одесский апелляционный суд в апреле освободил из-под стражи Стерненко и его соратника Руслана Демчука, ему назначили круглосуточный домашний арест.* В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html

https://ria.ru/20210529/general-1734748337.html

россия

одесса

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир омелян, правый сектор, александр лукашенко, владимир зеленский, одесса, запорожье, в мире