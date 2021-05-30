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Адвокат рассказал, когда он посетит задержанного в Минске Дудникова
Адвокат рассказал, когда он посетит задержанного в Минске Дудникова - РИА Новости, 30.05.2021
Адвокат рассказал, когда он посетит задержанного в Минске Дудникова
Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:31
2021-05-30T22:37
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил РИА Новости, что планирует посетить подзащитного в СИЗО КГБ в понедельник-вторник.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Мать Дудникова сообщила РИА Новости, что он помещен под стражу на два месяца, по ее данным, пока ни консул российского посольства, ни адвокат с ним не встречались."Завтра-послезавтра", - сказал Гашинский в ответ на вопрос, когда планирует посетить клиента в следственном изоляторе.По данным Гашинского, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Россиянин содержится в СИЗО КГБ республики. Защитник подтвердил, что к Дудникову применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и что он был задержан по подозрению в организации действий в составе группы, которые грубо нарушают порядок.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210530/arest-1734816516.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия

Адвокат рассказал, когда он посетит задержанного в Минске Дудникова

22:31 30.05.2021 (обновлено: 22:37 30.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил РИА Новости, что планирует посетить подзащитного в СИЗО КГБ в понедельник-вторник.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Мать Дудникова сообщила РИА Новости, что он помещен под стражу на два месяца, по ее данным, пока ни консул российского посольства, ни адвокат с ним не встречались.
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
16:19
Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Минске
"Завтра-послезавтра", - сказал Гашинский в ответ на вопрос, когда планирует посетить клиента в следственном изоляторе.
По данным Гашинского, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Россиянин содержится в СИЗО КГБ республики. Защитник подтвердил, что к Дудникову применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и что он был задержан по подозрению в организации действий в составе группы, которые грубо нарушают порядок.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
15:45
Задержанного в Минске россиянина арестовали на два месяца, сообщила мать
 
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