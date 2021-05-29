https://ria.ru/20210529/zoopark-1734588698.html
Московский зоопарк показал видео самого необычного медведя Пельменя
Московский зоопарк показал видео самого необычного медведя Пельменя - РИА Новости, 29.05.2021
Московский зоопарк показал видео самого необычного медведя Пельменя
Сотрудники Московского зоопарка опубликовали в инстаграме видео самого необычного медведя и рассказали о его повадках. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:31
2021-05-29T01:31
2021-05-29T09:09
хорошие новости
животные
туризм
туристы
медведи
новости - туризм
московский зоопарк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/17325/89/173258979_0:508:3563:2512_1920x0_80_0_0_b50a24ebd29b63b382bb9f38aa9ae8d1.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка опубликовали в инстаграме видео самого необычного медведя и рассказали о его повадках."Хотя все медведи по-своему уникальны, губач, пожалуй, самый необычный, – объясняют эксперты зоопарка в подписи к ролику. – Посмотрите на нашего Пельменя. У него довольно стройное тело и длинные лапы с когтями внушительного размера. Мех зверя жесткий и лохматый – особенно на спине и голове".По словам сотрудников, самая удивительная особенность внешности этого хищника – его губы. Она напрямую связана с "меню" животных и их излюбленной добычей. В природе основу их рациона составляют преимущественно насекомые и другие беспозвоночные. Однако предпочтение они отдают термитам и муравьям. Разрушив термитник своими длинными мощными когтями, медведь начинает с силой выдувать из него пыль и грязь, после чего, создав в ротовой полости вакуум, всасывает сквозь вытянутые трубочкой губы насекомых. "Губачи, в отличие от других медведей, ведут активный ночной образ жизни, отсыпаясь днем среди кустарников или в неглубокой пещере. При этом они громко храпят", – рассказывают сотрудники."Наш Пельмень уже довольно пожилой медведь. В уличный вольер он выходит преимущественно вечерами, предпочитает отдыхать в тени или покачиваться в своем любимом гамаке", – уточняют в зоопарке.
https://ria.ru/20210507/zhivotnye-1730514004.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/17325/89/173258979_214:0:3563:2512_1920x0_80_0_0_405eb825b7c19418361e3604ee6fab56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, туризм, туристы, медведи, новости - туризм, московский зоопарк, москва
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Сотрудники Московского зоопарка опубликовали
в инстаграме видео самого необычного медведя и рассказали о его повадках.
"Хотя все медведи по-своему уникальны, губач, пожалуй, самый необычный, – объясняют эксперты зоопарка в подписи к ролику. – Посмотрите на нашего Пельменя. У него довольно стройное тело и длинные лапы с когтями внушительного размера. Мех зверя жесткий и лохматый – особенно на спине и голове".
По словам сотрудников, самая удивительная особенность внешности этого хищника – его губы. Она напрямую связана с "меню" животных и их излюбленной добычей. В природе основу их рациона составляют преимущественно насекомые и другие беспозвоночные. Однако предпочтение они отдают термитам и муравьям.
Разрушив термитник своими длинными мощными когтями, медведь начинает с силой выдувать из него пыль и грязь, после чего, создав в ротовой полости вакуум, всасывает сквозь вытянутые трубочкой губы насекомых.
"Губачи, в отличие от других медведей, ведут активный ночной образ жизни, отсыпаясь днем среди кустарников или в неглубокой пещере. При этом они громко храпят", – рассказывают сотрудники.
"Наш Пельмень уже довольно пожилой медведь. В уличный вольер он выходит преимущественно вечерами, предпочитает отдыхать в тени или покачиваться в своем любимом гамаке", – уточняют в зоопарке.