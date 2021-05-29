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Московский зоопарк показал видео самого необычного медведя Пельменя
Московский зоопарк показал видео самого необычного медведя Пельменя - РИА Новости, 29.05.2021
Московский зоопарк показал видео самого необычного медведя Пельменя
Сотрудники Московского зоопарка опубликовали в инстаграме видео самого необычного медведя и рассказали о его повадках. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:31
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка опубликовали в инстаграме видео самого необычного медведя и рассказали о его повадках."Хотя все медведи по-своему уникальны, губач, пожалуй, самый необычный, – объясняют эксперты зоопарка в подписи к ролику. – Посмотрите на нашего Пельменя. У него довольно стройное тело и длинные лапы с когтями внушительного размера. Мех зверя жесткий и лохматый – особенно на спине и голове".По словам сотрудников, самая удивительная особенность внешности этого хищника – его губы. Она напрямую связана с "меню" животных и их излюбленной добычей. В природе основу их рациона составляют преимущественно насекомые и другие беспозвоночные. Однако предпочтение они отдают термитам и муравьям. Разрушив термитник своими длинными мощными когтями, медведь начинает с силой выдувать из него пыль и грязь, после чего, создав в ротовой полости вакуум, всасывает сквозь вытянутые трубочкой губы насекомых. "Губачи, в отличие от других медведей, ведут активный ночной образ жизни, отсыпаясь днем среди кустарников или в неглубокой пещере. При этом они громко храпят", – рассказывают сотрудники."Наш Пельмень уже довольно пожилой медведь. В уличный вольер он выходит преимущественно вечерами, предпочитает отдыхать в тени или покачиваться в своем любимом гамаке", – уточняют в зоопарке.
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животные, туризм, туристы, медведи, новости - туризм, московский зоопарк, москва

Московский зоопарк показал видео самого необычного медведя Пельменя

01:31 29.05.2021 (обновлено: 09:09 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМедведь-губач в Московском зоопарке
Медведь-губач в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка опубликовали в инстаграме видео самого необычного медведя и рассказали о его повадках.
"Хотя все медведи по-своему уникальны, губач, пожалуй, самый необычный, – объясняют эксперты зоопарка в подписи к ролику. – Посмотрите на нашего Пельменя. У него довольно стройное тело и длинные лапы с когтями внушительного размера. Мех зверя жесткий и лохматый – особенно на спине и голове".
По словам сотрудников, самая удивительная особенность внешности этого хищника – его губы. Она напрямую связана с "меню" животных и их излюбленной добычей. В природе основу их рациона составляют преимущественно насекомые и другие беспозвоночные. Однако предпочтение они отдают термитам и муравьям.
Разрушив термитник своими длинными мощными когтями, медведь начинает с силой выдувать из него пыль и грязь, после чего, создав в ротовой полости вакуум, всасывает сквозь вытянутые трубочкой губы насекомых.
"Губачи, в отличие от других медведей, ведут активный ночной образ жизни, отсыпаясь днем среди кустарников или в неглубокой пещере. При этом они громко храпят", – рассказывают сотрудники.
"Наш Пельмень уже довольно пожилой медведь. В уличный вольер он выходит преимущественно вечерами, предпочитает отдыхать в тени или покачиваться в своем любимом гамаке", – уточняют в зоопарке.
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