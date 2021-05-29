Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/zatmenie-1734690556.html
Россияне первый раз за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение
Россияне первый раз за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение - РИА Новости, 29.05.2021
Россияне первый раз за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение
Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов — Якутии — будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:12
2021-05-29T07:50
россия
космос - риа наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589280535_0:168:2741:1709_1920x0_80_0_0_6851b8f0cfcdce6a4c13607ff967b593.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов — Якутии — будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.По его словам, при такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14.27 мск.Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/aist-1734381729.html
https://ria.ru/20210526/luna-1734340068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589280535_119:0:2620:1876_1920x0_80_0_0_50a1f93f6e8ea7a1400ba45b0758db16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, общество

Россияне первый раз за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

03:12 29.05.2021 (обновлено: 07:50 29.05.2021)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов — Якутии — будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

"Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко", - рассказал ученый.

Спутник Аист-2Д сфотографировал Суперлуние - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:26В мире
Российский спутник "Аист" запечатлел полное лунное затмение
По его словам, при такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14.27 мск.
Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

"Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло", - отметил Угольников.

Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.
Фаза лунного затмения - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 23:22
Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
 
РоссияКосмос - РИА НаукаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния