https://ria.ru/20210529/zatmenie-1734690556.html

Россияне первый раз за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

Россияне первый раз за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение - РИА Новости, 29.05.2021

Россияне первый раз за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов — Якутии — будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T03:12

2021-05-29T03:12

2021-05-29T07:50

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов — Якутии — будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.По его словам, при такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14.27 мск.Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/aist-1734381729.html

https://ria.ru/20210526/luna-1734340068.html

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