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Испания отменила запрет на заход круизных лайнеров в порты
Испания отменила запрет на заход круизных лайнеров в порты - РИА Новости, 29.05.2021
Испания отменила запрет на заход круизных лайнеров в порты
Власти Испании разрешили заходить в порты страны круизным лайнерам в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, говорится в официальном государственном... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T16:51
2021-05-29T16:51
2021-05-29T16:56
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Власти Испании разрешили заходить в порты страны круизным лайнерам в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, говорится в официальном государственном бюллетене (BOE), опубликованном в субботу.Запрет на заходы в порты лайнерам был введен в июне 2020 года, новые правила начнут действовать с 7 июня текущего года, при этом лайнеры должны будут соблюдать определенные санитарные нормы, которые установит министерство транспорта."Позитивная в последние несколько недель пандемии динамика на уровне Европы, откуда большинство пассажиров круизных международных лайнеров, заходящих в порты Испании, а также увеличение охвата вакцинацией против SARS-CoV-2 и снижение уровня риска в автономных сообществам, где есть порты, которые могут принимать этот тип судов, позволяют возобновить деятельность круизных судов, совершающих международные рейсы", - говорится в постановлении.Ранее испанские власти заявили, что жители стран, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня.
https://ria.ru/20210528/konteynerovoz-1734664076.html
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коронавирус covid-19, воз, европа, испания