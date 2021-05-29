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Испания отменила запрет на заход круизных лайнеров в порты
Испания отменила запрет на заход круизных лайнеров в порты - РИА Новости, 29.05.2021
Испания отменила запрет на заход круизных лайнеров в порты
Власти Испании разрешили заходить в порты страны круизным лайнерам в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, говорится в официальном государственном... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T16:51
2021-05-29T16:56
распространение коронавируса
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воз
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Власти Испании разрешили заходить в порты страны круизным лайнерам в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, говорится в официальном государственном бюллетене (BOE), опубликованном в субботу.Запрет на заходы в порты лайнерам был введен в июне 2020 года, новые правила начнут действовать с 7 июня текущего года, при этом лайнеры должны будут соблюдать определенные санитарные нормы, которые установит министерство транспорта."Позитивная в последние несколько недель пандемии динамика на уровне Европы, откуда большинство пассажиров круизных международных лайнеров, заходящих в порты Испании, а также увеличение охвата вакцинацией против SARS-CoV-2 и снижение уровня риска в автономных сообществам, где есть порты, которые могут принимать этот тип судов, позволяют возобновить деятельность круизных судов, совершающих международные рейсы", - говорится в постановлении.Ранее испанские власти заявили, что жители стран, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня.
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коронавирус covid-19, воз, европа, испания

Испания отменила запрет на заход круизных лайнеров в порты

16:51 29.05.2021 (обновлено: 16:56 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Власти Испании разрешили заходить в порты страны круизным лайнерам в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, говорится в официальном государственном бюллетене (BOE), опубликованном в субботу.
Запрет на заходы в порты лайнерам был введен в июне 2020 года, новые правила начнут действовать с 7 июня текущего года, при этом лайнеры должны будут соблюдать определенные санитарные нормы, которые установит министерство транспорта.
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"Позитивная в последние несколько недель пандемии динамика на уровне Европы, откуда большинство пассажиров круизных международных лайнеров, заходящих в порты Испании, а также увеличение охвата вакцинацией против SARS-CoV-2 и снижение уровня риска в автономных сообществам, где есть порты, которые могут принимать этот тип судов, позволяют возобновить деятельность круизных судов, совершающих международные рейсы", - говорится в постановлении.
Ранее испанские власти заявили, что жители стран, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЕвропаИспания
 
 
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