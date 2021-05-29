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МИД прокомментировал новые правила выдачи загранпаспортов
МИД прокомментировал новые правила выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 29.05.2021
МИД прокомментировал новые правила выдачи загранпаспортов
Никаких изменений в порядке выдачи заграничных паспортов дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями россиянам, проживающим за рубежом, в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T16:28
2021-05-29T16:28
россия
мария захарова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Никаких изменений в порядке выдачи заграничных паспортов дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями россиянам, проживающим за рубежом, в связи с вступлением в силу нового регламента МВД не произошло, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.Ранее ряд СМИ сообщили о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России."В связи с появившимися в последнее время в СМИ сообщениями о якобы изменившемся порядке оформления заграничных паспортов гражданами, проживающими за пределами территории Российской Федерации, хотели бы сообщить, что порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", - отметила Захарова."В соответствии с этим документом гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло", - добавила она.По ее словам, МИД России и российские консульские загранучреждения делают все возможное для своевременной выдачи согражданам заграничных паспортов.Захарова указала, что появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ, вступающего в силу 30 мая."Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России. При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания", - пояснила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/pasport-1734733539.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/vaktsina-1727203782.html
https://ria.ru/20210527/moskva-1734455997.html
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россия, мария захарова

МИД прокомментировал новые правила выдачи загранпаспортов

16:28 29.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Никаких изменений в порядке выдачи заграничных паспортов дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями россиянам, проживающим за рубежом, в связи с вступлением в силу нового регламента МВД не произошло, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России.
Заграничные паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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МВД разъяснило новые правила выдачи загранпаспортов
"В связи с появившимися в последнее время в СМИ сообщениями о якобы изменившемся порядке оформления заграничных паспортов гражданами, проживающими за пределами территории Российской Федерации, хотели бы сообщить, что порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", - отметила Захарова.
"В соответствии с этим документом гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло", - добавила она.
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По ее словам, МИД России и российские консульские загранучреждения делают все возможное для своевременной выдачи согражданам заграничных паспортов.
Захарова указала, что появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ, вступающего в силу 30 мая.
"Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России. При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания", - пояснила она.
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