Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/zagranpasporta-1734726791.html
В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов
В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 29.05.2021
В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов
В МВД разъяснили изменения, которые появились в новом административном регламенте по выдаче загранпаспортов, вступающем в силу 30 мая. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:02
2021-05-29T16:07
россия
сергей бадамшин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103034/14/1030341471_0:10:3030:1714_1920x0_80_0_0_18495d6b1ea09af601bbbadef7ed3cc4.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В МВД разъяснили изменения, которые появились в новом административном регламенте по выдаче загранпаспортов, вступающем в силу 30 мая.Ранее некоторые СМИ написали о том, что выдача документов россиянам, в том числе проживающим за рубежом, теперь будет возможна только на территории России.Как заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин, приказ МВД никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за границей, — предоставлением этой услуги занимается МИД России и его зарубежные представительства. А информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, добавил юрист.В новых правилах упомянут "круг заявителей", которые могут получить загранпаспорт, в их числе — проживающие за пределами России. Как указано в регламенте, если те, кто живет за границей, хотят получить документ на родине, им нужно обратиться "в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр".В документе также уточняется, что делать, если истек срок действия российского паспорта или документа, "содержащего электронный носитель информации". В этом случае необходимо получить "паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность &lt;...&gt; на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность".Согласно приказу МИД от 12 февраля 2020 года, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, заявителями на получение паспорта за рубежом могут быть:Новый регламент не предполагает кардинальных нововведений. Например, изменилось время ожидания в очереди: теперь при любом обращении оно не должно превышать 15 минут. Ранее при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно.Помимо этого, как уточняется в новом регламенте, помещения, где выдают паспорта, оснащаются стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги. Подчеркивается, что "количество стендов должно быть достаточным для граждан".
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/vaktsina-1727203782.html
https://ria.ru/20210419/pasport-1728864365.html
https://ria.ru/20210429/pasport-1730425059.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/103034/14/1030341471_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fc7f7aaecde797132bd7c3b08f03ffa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей бадамшин, общество

В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов

15:02 29.05.2021 (обновлено: 16:07 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБиометрические заграничные паспорта граждан РФ
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В МВД разъяснили изменения, которые появились в новом административном регламенте по выдаче загранпаспортов, вступающем в силу 30 мая.
Ранее некоторые СМИ написали о том, что выдача документов россиянам, в том числе проживающим за рубежом, теперь будет возможна только на территории России.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 15:16
Россиянам разрешили привязать сертификат о вакцинации к загранпаспорту
Как заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин, приказ МВД никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за границей, — предоставлением этой услуги занимается МИД России и его зарубежные представительства. А информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, добавил юрист.
В новых правилах упомянут "круг заявителей", которые могут получить загранпаспорт, в их числе — проживающие за пределами России. Как указано в регламенте, если те, кто живет за границей, хотят получить документ на родине, им нужно обратиться "в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр".
В документе также уточняется, что делать, если истек срок действия российского паспорта или документа, "содержащего электронный носитель информации". В этом случае необходимо получить "паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность <...> на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность".
Образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 03:05
В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
Согласно приказу МИД от 12 февраля 2020 года, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, заявителями на получение паспорта за рубежом могут быть:
  • граждане России, проживающие за ее пределами и обратившиеся в загранучреждение по месту пребывания с письменным заявлением;
  • граждане России, проживающие на родине и обратившиеся за получением паспорта в российский МИД или представительство;
  • их родители или другие законные представители.
Новый регламент не предполагает кардинальных нововведений. Например, изменилось время ожидания в очереди: теперь при любом обращении оно не должно превышать 15 минут. Ранее при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно.
Помимо этого, как уточняется в новом регламенте, помещения, где выдают паспорта, оснащаются стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги. Подчеркивается, что "количество стендов должно быть достаточным для граждан".
Девушка держит российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 09:36
Жириновский призвал упростить выдачу российских паспортов за границей
 
РоссияСергей БадамшинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния