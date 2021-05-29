https://ria.ru/20210529/zagranpasporta-1734726791.html

В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов

В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 29.05.2021

В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов

В МВД разъяснили изменения, которые появились в новом административном регламенте по выдаче загранпаспортов, вступающем в силу 30 мая. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:02

2021-05-29T15:02

2021-05-29T16:07

россия

сергей бадамшин

общество

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В МВД разъяснили изменения, которые появились в новом административном регламенте по выдаче загранпаспортов, вступающем в силу 30 мая.Ранее некоторые СМИ написали о том, что выдача документов россиянам, в том числе проживающим за рубежом, теперь будет возможна только на территории России.Как заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин, приказ МВД никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за границей, — предоставлением этой услуги занимается МИД России и его зарубежные представительства. А информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, добавил юрист.В новых правилах упомянут "круг заявителей", которые могут получить загранпаспорт, в их числе — проживающие за пределами России. Как указано в регламенте, если те, кто живет за границей, хотят получить документ на родине, им нужно обратиться "в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр".В документе также уточняется, что делать, если истек срок действия российского паспорта или документа, "содержащего электронный носитель информации". В этом случае необходимо получить "паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность <...> на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность".Согласно приказу МИД от 12 февраля 2020 года, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, заявителями на получение паспорта за рубежом могут быть:Новый регламент не предполагает кардинальных нововведений. Например, изменилось время ожидания в очереди: теперь при любом обращении оно не должно превышать 15 минут. Ранее при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно.Помимо этого, как уточняется в новом регламенте, помещения, где выдают паспорта, оснащаются стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги. Подчеркивается, что "количество стендов должно быть достаточным для граждан".

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/vaktsina-1727203782.html

https://ria.ru/20210419/pasport-1728864365.html

https://ria.ru/20210429/pasport-1730425059.html

россия

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россия, сергей бадамшин, общество