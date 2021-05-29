Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/vykhodnye-1734692313.html
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне - РИА Новости, 29.05.2021
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T04:57
2021-05-29T06:24
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
россия
день россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155866/20/1558662013_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ad56d820adcaa56f45579d1b2ea36e74.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.Юрист отметил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.Постанюк добавил, что если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно, работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке.Сразу десять нерабочих дней у россиян было в мае. Указ о нерабочих днях с 1 по 10 число подписал в апреле президент России Владимир Путин.Инициатором продления майских праздников за счет дней между ними президенту выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее она заявила, что благодаря этому удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками.
https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155866/20/1558662013_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_bb3b752621d260ec976f80da0cf26338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, россия, день россии, общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

04:57 29.05.2021 (обновлено: 06:24 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Манежной площади
Отдыхающие на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.
Юрист отметил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.
Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.
Постанюк добавил, что если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно, работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке.
Сразу десять нерабочих дней у россиян было в мае. Указ о нерабочих днях с 1 по 10 число подписал в апреле президент России Владимир Путин.
Инициатором продления майских праздников за счет дней между ними президенту выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее она заявила, что благодаря этому удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками.
Арбат в Москве 17 апреля 2020 года - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 15:53Распространение коронавируса
Попова оценила эффект от длинных майских выходных
 
Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинРоссияДень РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния