https://ria.ru/20210529/vykhodnye-1734692313.html

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне - РИА Новости, 29.05.2021

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T04:57

2021-05-29T04:57

2021-05-29T06:24

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

россия

день россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155866/20/1558662013_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ad56d820adcaa56f45579d1b2ea36e74.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.Юрист отметил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.Постанюк добавил, что если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно, работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке.Сразу десять нерабочих дней у россиян было в мае. Указ о нерабочих днях с 1 по 10 число подписал в апреле президент России Владимир Путин.Инициатором продления майских праздников за счет дней между ними президенту выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее она заявила, что благодаря этому удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками.

https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, россия, день россии, общество