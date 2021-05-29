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Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне - РИА Новости, 29.05.2021
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T04:57
2021-05-29T04:57
2021-05-29T06:24
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
россия
день россии
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с "Российской газетой" напомнил адвокат Владимир Постанюк.Юрист отметил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.Постанюк добавил, что если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно, работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке.Сразу десять нерабочих дней у россиян было в мае. Указ о нерабочих днях с 1 по 10 число подписал в апреле президент России Владимир Путин.Инициатором продления майских праздников за счет дней между ними президенту выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее она заявила, что благодаря этому удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками.
https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, россия, день россии, общество