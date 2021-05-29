https://ria.ru/20210529/vybory-1734744319.html

Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду"

Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду" - РИА Новости, 29.05.2021

Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду"

Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду" и планирует участвовать в выборах в Госдуму осенью 2021... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T18:19

2021-05-29T18:19

2021-05-29T19:03

госдума рф

анатолий вассерман

политика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду" и планирует участвовать в выборах в Госдуму осенью 2021 года, сообщили РИА Новости в партийной пресс-службе."Вассерман официально вступил уже в партию и стал ее членом. Однако партийный билет он пока не получил, его вручат в ближайшее время на одном из мероприятий", - рассказал собеседник агентства.По его словам, журналист планирует участвовать в выборах в Госдуму, однако официально кандидаты будут утверждены на съезде партии 26 июня.

https://ria.ru/20210529/sigal-1734722506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, анатолий вассерман, политика