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Демократическая Республика Конго опровергла данные об извержении вулкана
Демократическая Республика Конго опровергла данные об извержении вулкана - РИА Новости, 29.05.2021
Демократическая Республика Конго опровергла данные об извержении вулкана
Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) после проверки с воздуха заявило, что нового извержения вулкана на востоке страны не произошло, тревога... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:59
2021-05-29T14:59
демократическая республика конго
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) после проверки с воздуха заявило, что нового извержения вулкана на востоке страны не произошло, тревога оказалось ложной.Ранее министерство связи и средств массовой информации ДРК сообщило о вулканической активности "низкой интенсивности" на северном склоне вулкана Ньямурагира. Вулкан расположен в восточной части страны близ города Гома и рядом с вулканом Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек. Также о новом извержении сообщил официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя, который сказал, что извергается вулкан Мурара, который считается одним из кратеров Ньямурагира.Данная информация, как теперь сообщает министерство, оказалась "ложной тревогой"."Только что самолет облетел все склоны этого вулкана. Извержений не было зафиксировано. Скорее всего, это была интенсивная активность - (процесс - ред.) обугливания древесины в древесный уголь, дым от которого воспринимался как активность вулкана", - говорится в сообщении конголезского министерства связи в Twitter.В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/zemletryasenie-1734311581.html
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демократическая республика конго, в мире

Демократическая Республика Конго опровергла данные об извержении вулкана

14:59 29.05.2021
 
CC BY 2.0 / Teseum / Goma AirportДемократическая республика Конго
Демократическая республика Конго - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
CC BY 2.0 / Teseum / Goma Airport
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) после проверки с воздуха заявило, что нового извержения вулкана на востоке страны не произошло, тревога оказалось ложной.
Ранее министерство связи и средств массовой информации ДРК сообщило о вулканической активности "низкой интенсивности" на северном склоне вулкана Ньямурагира. Вулкан расположен в восточной части страны близ города Гома и рядом с вулканом Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек. Также о новом извержении сообщил официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя, который сказал, что извергается вулкан Мурара, который считается одним из кратеров Ньямурагира.
Данная информация, как теперь сообщает министерство, оказалась "ложной тревогой".
"Только что самолет облетел все склоны этого вулкана. Извержений не было зафиксировано. Скорее всего, это была интенсивная активность - (процесс - ред.) обугливания древесины в древесный уголь, дым от которого воспринимался как активность вулкана", - говорится в сообщении конголезского министерства связи в Twitter.
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В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.
Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
 
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