Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/vulkan-1734720387.html
В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара
В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара - РИА Новости, 29.05.2021
В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара
Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщило правительство страны. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:50
2021-05-29T14:32
демократическая республика конго
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733599662_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_a8d5ea00ea2102205a1b93c62851d076.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщило правительство страны.Вулкан расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек."Сообщается о вулканическом извержении низкой интенсивности на северном склоне (вулкана - ред.) Ньямурагира. Лава стекает в необитаемой местности в (национальном - ред.) парке Вирунга", - говорится в сообщении министерства связи и средств массовой информации ДРК в Twitter.Официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя заявил агентству Франс Пресс, что извергаться в субботу утром начал вулкан Мурара. Агентство отмечает, что Мурара - небольшой вулкан, который считается кратером Ньямурагира - горы, известной сильной вулканической активностью.В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
https://ria.ru/20210526/vulkan-1734299966.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ebeko-1734678539.html
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733599662_252:0:1008:567_1920x0_80_0_0_1e977fb790916ce4c2a9d062842b6cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
демократическая республика конго, оон, в мире

В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара

13:50 29.05.2021 (обновлено: 14:32 29.05.2021)
 
© REUTERS / MONUSCOИзвержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© REUTERS / MONUSCO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщило правительство страны.
Вулкан расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек.
"Сообщается о вулканическом извержении низкой интенсивности на северном склоне (вулкана - ред.) Ньямурагира. Лава стекает в необитаемой местности в (национальном - ред.) парке Вирунга", - говорится в сообщении министерства связи и средств массовой информации ДРК в Twitter.
Официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя заявил агентству Франс Пресс, что извергаться в субботу утром начал вулкан Мурара. Агентство отмечает, что Мурара - небольшой вулкан, который считается кратером Ньямурагира - горы, известной сильной вулканической активностью.
Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 17:36
В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго
В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.
Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 21:52В России
На Курилах вновь активизировался вулкан Эбеко
 
Демократическая Республика КонгоООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния