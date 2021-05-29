https://ria.ru/20210529/vulkan-1734720387.html

В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара

В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара - РИА Новости, 29.05.2021

В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара

Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщило правительство страны. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:50

2021-05-29T13:50

2021-05-29T14:32

демократическая республика конго

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733599662_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_a8d5ea00ea2102205a1b93c62851d076.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщило правительство страны.Вулкан расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек."Сообщается о вулканическом извержении низкой интенсивности на северном склоне (вулкана - ред.) Ньямурагира. Лава стекает в необитаемой местности в (национальном - ред.) парке Вирунга", - говорится в сообщении министерства связи и средств массовой информации ДРК в Twitter.Официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя заявил агентству Франс Пресс, что извергаться в субботу утром начал вулкан Мурара. Агентство отмечает, что Мурара - небольшой вулкан, который считается кратером Ньямурагира - горы, известной сильной вулканической активностью.В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.

https://ria.ru/20210526/vulkan-1734299966.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ebeko-1734678539.html

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

демократическая республика конго, оон, в мире