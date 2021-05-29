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Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага
Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага - РИА Новости, 29.05.2021
Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию врагом. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:51
2021-05-29T11:51
2021-05-29T13:24
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джон кирби
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алексей пушков
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию врагом.По словам члена Совфеда, еще при президенте Трампе многие политики и военные вешали на Россию ярлык врага, а в декабре действующий американский лидер Джо Байден повторил то же самое. Пушков считает, что представитель Пентагона "пытается выкрутиться" в преддверии предстоящей встречи президентов США и России."Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки на днях причислила Россию к противникам США (аdversaries). Но понятие "враг" из официального лексикона все же исчезло. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, алексей пушков, джо байден, женева (город), сша, в мире