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Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага
Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага - РИА Новости, 29.05.2021
Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию врагом. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:51
2021-05-29T13:24
россия
джон кирби
министерство обороны сша
алексей пушков
джо байден
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию врагом.По словам члена Совфеда, еще при президенте Трампе многие политики и военные вешали на Россию ярлык врага, а в декабре действующий американский лидер Джо Байден повторил то же самое. Пушков считает, что представитель Пентагона "пытается выкрутиться" в преддверии предстоящей встречи президентов США и России."Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки на днях причислила Россию к противникам США (аdversaries). Но понятие "враг" из официального лексикона все же исчезло. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, алексей пушков, джо байден, женева (город), сша, в мире

Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага

11:51 29.05.2021 (обновлено: 13:24 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию врагом.
По словам члена Совфеда, еще при президенте Трампе многие политики и военные вешали на Россию ярлык врага, а в декабре действующий американский лидер Джо Байден повторил то же самое. Пушков считает, что представитель Пентагона "пытается выкрутиться" в преддверии предстоящей встречи президентов США и России.
"Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки на днях причислила Россию к противникам США (аdversaries). Но понятие "враг" из официального лексикона все же исчезло. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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РоссияДжон КирбиМинистерство обороны СШААлексей ПушковДжо БайденЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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