https://ria.ru/20210529/vrag-1734709850.html

Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага

Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага - РИА Новости, 29.05.2021

Пушков объяснил отказ Пентагона вешать на Россию ярлык врага

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию врагом. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:51

2021-05-29T11:51

2021-05-29T13:24

россия

джон кирби

министерство обороны сша

алексей пушков

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женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию врагом.По словам члена Совфеда, еще при президенте Трампе многие политики и военные вешали на Россию ярлык врага, а в декабре действующий американский лидер Джо Байден повторил то же самое. Пушков считает, что представитель Пентагона "пытается выкрутиться" в преддверии предстоящей встречи президентов США и России."Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки на днях причислила Россию к противникам США (аdversaries). Но понятие "враг" из официального лексикона все же исчезло. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210529/zapugivanie-1734639992.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джон кирби, министерство обороны сша, алексей пушков, джо байден, женева (город), сша, в мире