В США заявили о подготовке к "первой арктической войне"
10:53 29.05.2021 (обновлено: 13:01 29.05.2021)
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. LeeМоряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многие страны активно готовятся к возможному военному противостоянию в Арктике, в том числе Соединенные Штаты, которые в последнее время неоднократно переписывали свою стратегию в этом регионе, пишет National Interest.
По словам автора статьи Криса Осборна, "никто не хочет устраивать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами", но Пентагон обеспокоен созданием новых стратегических возможностей для ряда государств из-за таяния льдов.
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Недавно корпус американской морской пехоты провел учения вместе с норвежскими военными для совершенствования действий в суровых погодных условиях. Как отметил эксперт, военный союз Вашингтона и Осло в Арктике много значит для Пентагона, стремящегося противодействовать достижениям Москвы в этом регионе, которая на сегодня не только владеет большим количеством ледоколов, но и работает на Северном морском пути.
"Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию маневров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние", — отметил автор.
Открытие новых водных путей из-за высоких темпов таяния льда в регионе вынудило Вашингтон ускорить работу. В частности, американские ВМС призвали специалистов создать устойчивые к суровому климату системы вооружений. Управление военно-морских исследований, в свою очередь, прибегло к подводным дронам для изучения водной толщи Арктики с целью лучшего понимания колебаний температуры и их влияния на военные операции.