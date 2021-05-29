https://ria.ru/20210529/voyna-1734704637.html

В США заявили о подготовке к "первой арктической войне"

В США заявили о подготовке к "первой арктической войне" - РИА Новости, 29.05.2021

В США заявили о подготовке к "первой арктической войне"

Многие страны активно готовятся к возможному военному противостоянию в Арктике, в том числе Соединенные Штаты, которые в последнее время неоднократно... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T10:53

2021-05-29T10:53

2021-05-29T13:01

арктика

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осло

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многие страны активно готовятся к возможному военному противостоянию в Арктике, в том числе Соединенные Штаты, которые в последнее время неоднократно переписывали свою стратегию в этом регионе, пишет National Interest. По словам автора статьи Криса Осборна, "никто не хочет устраивать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами", но Пентагон обеспокоен созданием новых стратегических возможностей для ряда государств из-за таяния льдов.Недавно корпус американской морской пехоты провел учения вместе с норвежскими военными для совершенствования действий в суровых погодных условиях. Как отметил эксперт, военный союз Вашингтона и Осло в Арктике много значит для Пентагона, стремящегося противодействовать достижениям Москвы в этом регионе, которая на сегодня не только владеет большим количеством ледоколов, но и работает на Северном морском пути. "Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию маневров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние", — отметил автор. Открытие новых водных путей из-за высоких темпов таяния льда в регионе вынудило Вашингтон ускорить работу. В частности, американские ВМС призвали специалистов создать устойчивые к суровому климату системы вооружений. Управление военно-морских исследований, в свою очередь, прибегло к подводным дронам для изучения водной толщи Арктики с целью лучшего понимания колебаний температуры и их влияния на военные операции.

https://ria.ru/20210528/signal-1734638832.html

https://ria.ru/20210529/ugroza-1734691138.html

арктика

москва

осло

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, министерство обороны сша, москва, осло, сша, в мире