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Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам
Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам - РИА Новости, 29.05.2021
Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам
Новый российский космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год, посчитало РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:52
2021-05-29T13:52
2021-05-29T14:34
наука
oneweb
восточный (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый российский космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год, посчитало РИА Новости.После вчерашнего успешного запуска спутников OneWeb суммарно в 2021 году с Восточного организовали три пуска: 25 марта, 26 апреля и 28 мая. На 1 июля планируется четвертый.До этого в год с нового космодрома осуществлялось максимум по два старта.Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017-м. В целом ежегодно с нового космодрома проводилось по одному пуску. Исключением стал 2018 год, когда было два пуска.
https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html
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oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука