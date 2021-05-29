Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210529/vostochnyy-1734720734.html
Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам
Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам - РИА Новости, 29.05.2021
Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам
Новый российский космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год, посчитало РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:52
2021-05-29T14:34
наука
oneweb
восточный (космодром)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729916071_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_f05d59d924efe48e6a31fb97af6057d4.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый российский космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год, посчитало РИА Новости.После вчерашнего успешного запуска спутников OneWeb суммарно в 2021 году с Восточного организовали три пуска: 25 марта, 26 апреля и 28 мая. На 1 июля планируется четвертый.До этого в год с нового космодрома осуществлялось максимум по два старта.Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017-м. В целом ежегодно с нового космодрома проводилось по одному пуску. Исключением стал 2018 год, когда было два пуска.
https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729916071_473:452:2601:2048_1920x0_80_0_0_10bb36664c9f0be14b2d32c34d02c201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука

Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам

13:52 29.05.2021 (обновлено: 14:34 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый российский космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год, посчитало РИА Новости.
После вчерашнего успешного запуска спутников OneWeb суммарно в 2021 году с Восточного организовали три пуска: 25 марта, 26 апреля и 28 мая. На 1 июля планируется четвертый.
До этого в год с нового космодрома осуществлялось максимум по два старта.
Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017-м. В целом ежегодно с нового космодрома проводилось по одному пуску. Исключением стал 2018 год, когда было два пуска.
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 09:29
Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года
 
НаукаOneWebВосточный (космодром)Космос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния