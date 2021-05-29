https://ria.ru/20210529/vostochnyy-1734720734.html

Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам

Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам - РИА Новости, 29.05.2021

Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам

Новый российский космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год, посчитало РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:52

2021-05-29T13:52

2021-05-29T14:34

наука

oneweb

восточный (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый российский космодром Восточный установил рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год, посчитало РИА Новости.После вчерашнего успешного запуска спутников OneWeb суммарно в 2021 году с Восточного организовали три пуска: 25 марта, 26 апреля и 28 мая. На 1 июля планируется четвертый.До этого в год с нового космодрома осуществлялось максимум по два старта.Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017-м. В целом ежегодно с нового космодрома проводилось по одному пуску. Исключением стал 2018 год, когда было два пуска.

https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука